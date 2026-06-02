Официальная статистика выявила перекос на рынке труда Казахстана, где доходы неквалифицированных рабочих в частном секторе достигают полумиллиона тенге, в разы превышая оклады дипломированных инженеров, учителей и ученых.

В Казахстане старая угроза "не будешь учиться - станешь дворником" потеряла актуальность. Данные Ranking.kz показывают жёсткий перекос: сегодня тяжелый неквалифицированный труд в частных компаниях оплачивается значительно выше, чем работа специалистов с высшим образованием.

Где техперсоналу платят полмиллиона

Заработок рабочих напрямую зависит от сферы бизнеса. Если в госучреждениях уборщики получают скромные 121 тысячу тенге, то в коммерческом секторе из-за вредных условий и дефицита кадров ставки взлетели:

Дворники в горнодобывающей отрасли - до 347 тысяч тенге;

Уборщики на строительных площадках - до 488,9 тысячи тенге;

Мойщики в сельском хозяйстве - рекордные 490,4 тысячи тенге.

Диплом как синоним бедности

На этом фоне оклады людей, годами повышавших квалификацию, выглядят критически низкими. В зоне финансового риска оказались социально значимые профессии:

Учителя начальных классов - от 107 тысяч тенге;

Учёные-экологи в госструктурах - около 131 тысячи тенге;

Химики-лаборанты - от 145 тысяч тенге;

Юрисконсульты и инженеры-проектировщики - 159–161 тысяча тенге.

При этом средняя казахстанская семья тратит на базовые нужды около 322 тысяч тенге в месяц. Это означает, что молодой специалист на государственном окладе физически не способен в одиночку прокормить близких.

Бизнес против тарифной сетки

Дисбаланс объясняется просто: частный бизнес мгновенно реагирует на кадровый голод и повышает тарифы. Час работы неквалифицированного сотрудника в промышленности оценивается в 2,1 тысячи тенге, тогда как в сфере образования часовая ставка составляет всего 806 тенге, а в госуправлении - 618 тенге. Пока бюджетная система удерживает оклады на минимуме, коммерческие структуры вынуждены поднимать зарплаты рабочим ещё выше, чтобы удерживать людей.