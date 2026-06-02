В соцсетях в последние дни активно обсуждается имя Азамата Капенова. Он известен как бывший зять Карима Масимова, осужденного за государственную измену и коррупцию, передает Мой Город со ссылкой на канал Kozachkov offside.

Ранее Агентство по финансовому мониторингу объявило Азамата Капенова в международный розыск. После этого он стал более активен в соцсетях и начал комментировать предъявляемые ему подозрения. В своих публикациях Капенов заявляет, что не имеет отношения к незаконной деятельности и открыто выражает свою позицию.

Тем не менее у правоохранительных органов к нему остается ряд вопросов. По данным, Антикоррупционная служба разыскивает его с 2024 года по делу о мошенничестве. Также сообщается, что вопросы к Капенову есть и у правоохранительных органов России.

В материалах дела упоминаются возможные многомиллиардные льготы, связанные с компанией «Казтемиртранс». Правоохранители проверяли данные о том, что в 2015 году ряду компаний могли быть незаконно предоставлены льготы примерно на 5 млрд тенге. Позже дело было прекращено, однако в 2025 году Генпрокуратура отменила прежнее решение, и расследование возобновилось.

По информации источника, Азамат Капенов оформлял гражданство нескольких стран. Сообщается, что он получил гражданство Казахстана в 2001 году, а затем — России и Кыргызстана, а также статус резидента ОАЭ.

Отмечается, что в настоящее время Капенов может находиться на территории Кыргызстана. Ранее сообщалось, что он был задержан в ОАЭ по запросу казахстанской стороны, однако позже покинул страну и уехал в Кыргызстан.