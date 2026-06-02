В ЗКО завершилось ОПМ "Каникулы", которое проходило с 25 мая по 1 июня.

Об оперативной обстановке и итогах рейдов в начале летних каникул рассказал начальник управления общественной безопасности ДП ЗКО Олжас Ибрайымов.

Главной целью полицейских было выявление подростков, находящихся в ночное время в развлекательных заведениях или на улице без сопровождения взрослых.

По словам начальника управления общественной безопасности ДП ЗКО Олжаса Ибрайымова, за неделю рейдов стражи порядка выявили 394 административных правонарушения.

- Самое частое нарушение - банальное отсутствие родительского контроля. 335 подростков, а это 85% от всех зафиксированных фактов, ловили на улицах и в увеселительных заведениях в ночное время без сопровождения мам и пап, - сообщил Олжас Ибрайымов.

Несмотря на сотни задержанных по ночам подростков, в ведомстве отмечают, что общая криминогенная обстановка в молодежной среде региона заметно улучшилась. По итогам пяти месяцев этого года наметилась положительная динамика:

Количество преступлений, совершенных самими несовершеннолетними, снизилось на 17,9% — с 39 до 32 случаев.

Преступлений против детей также стало меньше - показатель упал на 5,8% (с 86 до 81 факта).

В департаменте полиции ЗКО подчеркнули, что расслабляться не намерены. Контроль за безопасностью детей и охрана общественного порядка на территории области будут усиленными на протяжении всего летнего периода.

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