С 1 июня в Корпорации "Казахмыс" стартовала долгосрочная коммуникационная кампания по управлению критическими рисками.

Проект рассчитан на шесть месяцев и направлен на повышение культуры безопасности, укрепление производственной дисциплины и формирование устойчивых навыков безопасного поведения на рабочих местах.

Кампания реализуется в рамках Года безопасности, объявленного в компании, и охватит все производственные подразделения. Ее основная задача - сделать требования безопасности максимально понятными каждому работнику и сформировать единое понимание ключевых правил, которые помогают предотвращать несчастные случаи на производстве.

По результатам анализа производственных процессов и внутренних данных компания приняла решение обновить ряд ключевых стандартов безопасности. При этом сами требования остались неизменными, однако документы были переработаны с учетом принципа максимальной ясности и практического применения.

Вся программа построена в формате тематических месяцев. Первой темой стала изоляция источников опасной энергии (ИИЭ) - один из базовых стандартов, применяемых при ремонте и обслуживании оборудования.

Главное правило стандарта сформулировано максимально просто и понятно: "Нет блокировки - нет работы".

Система изоляции источников опасной энергии предусматривает обязательную блокировку пусковых устройств оборудования с использованием персональных защитных замков. Пока блокировка не снята работником, выполняющим работы, запуск оборудования невозможен. Такой подход позволяет существенно снизить риск случайного включения техники во время ремонта или обслуживания.

- Наша главная цель - сделать так, чтобы в конце каждой смены абсолютно каждый работник возвращался домой к своей семье живым и здоровым. Мы переходим на формат прямой и понятной коммуникации. Компания полностью обеспечивает сотрудников всеми необходимыми защитными средствами, но то, станет ли правило барьером для беды, зависит от дисциплины каждого человека. Именно поэтому у каждого сотрудника Казахмыса есть не просто законное право, но и прямая обязанность - немедленно остановить любые работы, если требования безопасности нарушены, - отметил управляющий директор по охране труда Жанбек Есмаханов.

Кампания основана на анализе причин производственных инцидентов и направлена на закрепление четких алгоритмов действий при работе с опасной энергией - от ее идентификации и полного отключения до сброса остаточного давления и обязательной проверки отсутствия энергии перед началом работ.

В компании рассчитывают, что реализация программы позволит превратить ключевые требования безопасности в устойчивую ежедневную практику, исключить двоякое толкование правил и повысить уровень защищенности работников на всех производственных объектах.