В Казахстане проходит оперативно-профилактическое мероприятие «Правопорядок», в рамках которого полиция проводит усиленные рейды для предупреждения правонарушений и обеспечения общественной безопасности, сообщает polisia.kz.

За два дня полицейские выявили:

22 факта незаконной продажи алкоголя;

43 случая мелкого хулиганства;

25 фактов загрязнения мест общего пользования.

Также 26 иностранных граждан нарушили миграционное законодательство, шестеро из них выдворены из страны.

Особое внимание уделяется безопасности на дорогах. Зафиксировано 10 выездов на встречную полосу и 12 водителей, управлявших автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

— Кроме того, в ходе оперативных мероприятий задержан житель Актобе, подозреваемый в незаконном обороте наркотиков. В его автомобиле обнаружены 8 свертков с порошкообразным веществом. Экспертиза установила, что это синтетическое психотропное вещество весом 6,47 грамма. Подозреваемый помещен в изолятор временного содержания, проводится досудебное расследование, — говорится в сообщении МВД РК.

ОПМ «Правопорядок» проходит по всей стране с 10 по 13 марта.