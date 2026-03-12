Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на форуме депутатов маслихатов обратился к гражданам страны, особенно к молодёжи, призвав их принять участие в референдуме по проекту новой Конституции, сообщает пресс-служба Акорды.

Во время выступления глава государства подчеркнул, что предстоящий референдум даёт гражданам возможность напрямую повлиять на будущее страны.

— Хочу обратиться ко всем гражданам, особенно к молодым соотечественникам. Данный проект Новой Конституции адресован, прежде всего, вам. Вы получили редкий шанс отдать свой голос на референдуме и, тем самым, стать сопричастными к судьбе нашей родины. Другими словами, вы сможете вписать свое имя в историю Казахстана как творцы его Основного закона. Спустя много лет, уже умудренные жизненным опытом, вы с полным правом сможете с гордостью и во всеуслышание сказать: «Я выполнил свой гражданский долг и внес вклад в принятие Основного закона нашей страны». Ваш выбор, дорогие соотечественники, — не просто галочка в бюллетене, а веское слово за Народную Конституцию. Именно молодым людям предстоит вывести Казахстан на путь устойчивого прогресса, — сказал президент.

Токаев отметил, что именно молодому поколению в будущем предстоит строить общество, основанное на единстве, солидарности, трудолюбии и законопослушании. По его словам, в таком обществе будут укрепляться ценности образования, науки, культуры и светского государства, а цифровизация и искусственный интеллект станут неотъемлемой частью повседневной жизни.

— Ваши голоса — это акт ответственного, созидательного патриотизма, вашей гражданской зрелости и заботы о будущем страны. Современный Казахстан выгодно отличается от многих стран своей экономической устойчивостью, политической стабильностью, уважительным отношением к различным религиозным и культурным традициям. Мы выступаем за развитие межцивилизационного, межрелигиозного диалога, соблюдение международного права, мирное сосуществование, нераспространение ядерного оружия, укрепление мер доверия и безопасности, — сказал президент.

Глава государства также подчеркнул, что Казахстан всегда будет отстаивать свои национальные интересы и государственный суверенитет.

— Мы — нация, которая созидает, а не разрушает, притягивает, а не отталкивает, объединяет, а не разделяет. Поэтому наши паспорта пользуются широким международным доверием и признаются в качестве документов, обладающих большой «силой», — сказал президент.

По словам Токаева, граждане Казахстана сегодня могут свободно путешествовать, пересекать границы, получать образование и вести бизнес в разных странах мира.