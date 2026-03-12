В Казахстане разработали правила мониторинга интернет-пространства на наличие противоправного контента. За его распространение, в том числе через репосты, могут грозить блокировка материалов, административная или уголовная ответственность.

Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) подготовило проект приказа, который предусматривает проверку информационного пространства на наличие незаконных материалов. Документ опубликован на портале «Открытые НПА».

Согласно проекту, ведомство будет анализировать информацию, размещённую в открытых источниках. Мониторинг затронет интернет-ресурсы, социальные сети, мессенджеры, средства массовой информации и другие информационно-коммуникационные платформы.

При этом в агентстве отмечают, что проверка будет проводиться с соблюдением законодательства о персональных данных и их защите.

Если во время мониторинга обнаружат противоправный контент, возможны разные меры реагирования. В случае выявления признаков уголовного правонарушения материалы будут переданы для дальнейшего расследования. Если состав уголовного преступления отсутствует, информация может быть направлена в уполномоченные органы для привлечения к административной ответственности.

Кроме того, если в сетях связи выявят материалы, распространение которых запрещено законами Казахстана или судебными решениями, будет направлено уведомление в уполномоченный орган в сфере массмедиа для последующей блокировки таких материалов.

Согласно закону об онлайн-платформах и онлайн-рекламе, к противоправному контенту относятся публикации, содержащие призывы или пропаганду насильственного изменения конституционного строя, нарушения территориальной целостности страны, подрыва безопасности государства или войны. Также запрещены материалы, пропагандирующие социальное, расовое, национальное или религиозное превосходство, культ жестокости и насилия, суицид, порнографию, а также наркотические средства и психотропные вещества.

Кроме того, противоправным считается контент, связанный с идеями сепаратизма и мошенничества, а также публикации, которые могут нарушить межнациональное и межконфессиональное согласие. К этой категории также относятся сведения, раскрывающие государственные секреты или иную охраняемую законом тайну.

Проект документа сейчас находится на стадии обсуждения. После его принятия правила мониторинга интернет-пространства могут официально вступить в силу.