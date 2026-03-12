Владелец дома самостоятельно их поймал.

Необычный случай произошёл 7 марта в селе Акжайык Теректинского района. В одном из частных домов из-под пола начали выползать змеи.

Как сообщили в пресс-службе ДЧС по ЗКО, до прибытия спасателей хозяин дома самостоятельно поймал 16 змей. В доме проживают шесть человек, четверо из которых — дети..

Специалисты предложили вскрыть пол, чтобы проверить, нет ли там ещё пресмыкающихся, однако владелец дома не дал на это разрешения.

В местном акимате семье временно предоставили другое жильё. К какому виду принадлежат змеи, выяснить не удалось.