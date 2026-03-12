Президент Касым-Жомарт Токаев на III республиканском форуме депутатов маслихатов всех уровней рассказал о проведённой эвакуации граждан Казахстана из стран Ближнего Востока на фоне эскалации конфликта в регионе, сообщает пресс-служба Акорды.

По словам главы государства, казахстанцы за рубежом должны быть уверены, что государство всегда готово прийти им на помощь.

— Граждане нашей страны, находящиеся во всех регионах планеты, знают, что за ними стоит государство – Республика Казахстан, всегда готовое прийти к ним на помощь. В этом недавно убедились наши туристы, паломники, предприниматели, ставшие невольными заложниками конфликта на Ближнем Востоке. Ситуация была действительно критической. После начала эскалации мною были направлены личные послания лидерам стран региона, в которых выразил им искреннюю поддержку в момент тяжелых испытаний. Кроме того, состоялись телефонные переговоры с руководителями Катара, Объединенных Арабских Эмиратов, Бахрейна, Омана, Саудовской Аравии. Было дано поручение организовать оперативную эвакуацию соотечественников, а также взять под охрану все объекты жизнедеятельности и критической инфраструктуры на территории страны, перевести на боевое дежурство Вооруженные силы и правоохранительные ведомства, — рассказал президент.

Токаев отметил, что при Министерстве иностранных дел был создан специальный штаб с участием представителей различных ведомств. К работе также подключились авиакомпании, туристические компании и добровольные спонсоры.

По его словам, штаб работал круглосуточно и занимался построением безопасных маршрутов эвакуации граждан.

— В условиях перекрестных атак баллистическими ракетами и беспилотниками по военным и гражданским объектам, в том числе аэропортам, воздушное пространство многих стран региона было закрыто.

Поэтому в ряде случаев приходилось перемещать наших граждан по земле на территории других государств, где их встречали дипломатические и консульские работники для отправки самолетами в Казахстан. Из Ирана эвакуация шла по суше – через границу с Азербайджаном, Арменией и Туркменистаном. Наши посольства были на постоянной связи, предоставляли гражданам всю необходимую помощь и консультации. В результате этой очень сложной работы из зоны боевых действий в Казахстан было оперативно вывезено около 9 тысяч человек. И эта работа продолжается, — сообщил глава государства.

Президент также подчеркнул, что действия Казахстана по эвакуации граждан получили положительную оценку за рубежом.

— На эти слаженные действия обратили внимание и за рубежом.

Даже в мирное время подобные меры требуют огромных организационных усилий, а на фоне войны – сложность и значение такой работы кратно возрастают. Не будет преувеличением сказать, что успешное прохождение подобного стресс-теста укрепило авторитет Казахстана на международной арене. Хочу вновь выразить признательность лидерам ближневосточных государств за организацию «зеленых коридоров». Благодарю сотрудников наших государственных органов, авиакомпаний и всех, кто помог в эвакуации соотечественников, — отметил Токаев.

Глава государства добавил, что Казахстан всегда будет защищать своих граждан, где бы они ни находились.