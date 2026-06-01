Отечественные фабрики бьют десятилетние рекорды по выпуску лакомства и вытесняют импорт, но цены взлетели почти на 20%.

Казахстанские любители сладкого столкнулись с резким подорожанием главного летнего десерта на пороге сезона отпусков. Как подсчитали аналитики Energyprom, за первые четыре месяца 2026 года розничные цены на мороженое и щербет в стране подскочили сразу на 19,5% по сравнению с прошлым годом. Для сравнения: в этот же период годом ранее удорожание было почти вдвое скромнее и едва превышало 11%.

Интересно, что этот ценовой скачок происходит на фоне невероятного бума в отечественной пищевой промышленности. Фабрики внутри страны переживают период беспрецедентного подъёма и фактически выдавили с прилавков иностранных конкурентов.

Как изменилась стоимость лакомства в ЗКО и на западе РК

В западных регионах Казахстана ситуация оказалась неоднородной. В большинстве областей темпы инфляции оказались заметно спокойнее, чем в среднем по республике, и не дотянули до общего уровня.

Цифры распределились следующим образом:

Атырауская область - мороженое прибавило в цене 15,2%;

Западно-Казахстанская область (ЗКО) - розничные ценники выросли на 11,4%;

Актюбинская область - стоимость десерта увеличилась всего на 9,5%.

Однако здесь есть своё критическое исключение. Мангистауская область, вопреки сдержанной тенденции своих западных соседей, показала один из самых агрессивных скачков цен в стране - здесь лакомство подорожало сразу на 33,1%.

Самым же стабильным регионом на карте Казахстана в целом осталась Северо-Казахстанская область (СКО). Там подорожание оказалось чисто символическим и составило всего 1,5%, что эксперты связывают с высокой конкуренцией из-за приграничного импорта.

Региональные контрасты: где цены бьют рекорды

Анализ рынка выявил удивительную аномалию: в разных областях страны ценники ведут себя совершенно непредсказуемо. Это говорит о сильном влиянии местных дистрибьюторов, логистических цепочек и аппетитов локальных торговых сетей.

Помимо Мангистау, в список регионов с самым высоким ростом цен на мороженое вошли:

Акмолинская область - абсолютный антилидер, здесь десерт подорожал сразу на 34,4%;

Туркестанская область - зафиксирован рост на 32,9%;

Улытауская область - удорожание составило 30,6%;

Алматы - розничные сети подняли ценники на 23,9%.

Своего товара - завались

Сами производители при этом рапортуют о сверхуспехах. За прошлый год в Казахстане выпустили рекордные за последние десять лет 63,2 тысячи тонн мороженого, а за первый квартал текущего года объемы производства взлетели еще на 58,9%.

Казахстанские бренды сегодня контролируют более 90% домашнего рынка, оставив импорту лишь скромную долю в 9,3%. Более того, бизнес активно экспансирует за рубеж: экспортные поставки в начале года выросли в полтора раза. К счастью для потребителей, оптовые цены самих заводов сейчас стабилизировались, что дает надежду на замедление темпов удорожания в рознице к концу лета.

Казахстанцы стали есть больше сладкого

Несмотря на переписанные ценники, ёмкость рынка в стране продолжает увеличиваться. С 2020 года общие продажи лакомства внутри республики выросли в 1,5 раза.

Этому способствуют два фактора. Во-первых, в Казахстане фиксируют демографический подъём: число детей и главных потребителей десерта выросло до 7,2 миллиона человек. Во-вторых, изменились и привычки взрослых. Если два года назад среднестатистический казахстанец съедал 626 граммов мороженого за квартал, то в аналогичный период прошлого года индивидуальная норма выросла до 644 граммов.