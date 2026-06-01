Министерство туризма и спорта Казахстана сообщило о завершении переговоров и подписании нового контракта с фигуристом Михаил Шайдоров.

По словам вице-министра туризма и спорта Серика Жарасбаева, стороны урегулировали все вопросы, обсудили условия соглашения и пришли к взаимопониманию. В настоящее время контракт официально подписан и принят министерством в работу.

В ведомстве также заверили, что все предусмотренные документом обязательства будут выполнены, включая своевременное осуществление выплат спортсмену.

Подписание соглашения позволит Михаилу Шайдорову продолжить подготовку к новому сезону. Уже 5 июня фигурист вместе со своей командой отправится в США для прохождения тренировочных сборов.

Кроме того, в ближайшее время спортсмен встретится с представителями министерства. Стороны планируют обсудить подготовку к следующему олимпийскому циклу, участие в предстоящих соревнованиях, а также перспективы развития фигурного катания в Казахстане.