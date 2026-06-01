Силовики двух государств провели успешную трансграничную спецоперацию.

Министерства внутренних дел Казахстана и Кыргызстана в ходе совместной трансграничной спецоперации полностью ликвидировали международный канал наркотрафика. Силовикам двух стран удалось полностью заблокировать цепочку поставок тяжелых веществ опийной группы в регион. Как сообщает Polisia.kz, финальная стадия оперативных мероприятий развернулась на юге Казахстана.

В Шымкенте оперативники задержали двоих казахстанцев, которые, по версии следствия, отвечали за внутреннюю логистику и сбыт. При обыске у них изъяли около пяти килограммов контрабандного опия афганского происхождения. Подозреваемых сразу изолировали в ИВС, уголовное дело завели по статье о незаконном обороте наркотиков в особо крупном размере.

По словам представителя антинаркотического комитета МВД Бахытжана Амирханова, сейчас следователи собирают доказательства для ужесточения обвинения. Задержанным планируют вменить контрабанду наркотиков и прямое участие в транснациональной организованной преступной группе. Международное расследование продолжается, силовики двух государств устанавливают остальных участников логистической сети.