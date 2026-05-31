В регионе подвели промежуточные итоги обеспечения населения лекарствами за счет бюджета и фонда "Қазақстан Халқына". Особое внимание уделяется пациентам с редкими (орфанными) заболеваниями.

Заместитель руководителя управления здравоохранения ЗКО Асылбек Каналиев сообщи, что по состоянию на 20 мая за счет средств республиканского бюджета медикаментами в регионе обеспечено 12 580 пациентов, из которых 4 902 - дети. Общая сумма финансирования с начала года уже составила 2,7 млрд тенге.

Значительная часть этих денег направлена на закуп дорогостоящих препаратов для людей с редкими диагнозами.

- В рамках обеспечения пациентов с орфанными заболеваниями лекарственные средства за счет республики получили 860 человек, в том числе 168 детей. На это выделено 1,4 миллиарда тенге. Для сравнения: за весь прошлый год по этой линии помощь получили 1 143 пациента (из них 171 ребенок) на общую сумму 2,9 миллиарда тенге, - прокомментировал замруководителя управления здравоохранения ЗКО.

Спикер отметил, что за счет республиканских средств закупаются препараты для лечения таких тяжелых недугов, как системная красная волчанка, ювенильный артрит, кистозный фиброз (муковисцидоз), мукополисахаридоз, миастения, мышечная дистрофия Дюшенна и другие.

Местная казна также закрывает внушительную часть потребностей западноказахстанцев. На 20 мая за счет регионального бюджета лекарства получили 1 564 пациента (включая 83 ребенка) на сумму 573 млн тенге.

Отдельно Асылбек Каналиев остановился на финансировании орфанных больных на местном уровне. Сейчас за счет области препараты получает 51 пациент, среди которых 28 детей. Сумма финансирования составила 398 миллионов тенге.

Из местного бюджета закупаются медикаменты для лечения буллёзного эпидермолиза, мышечной дистрофии Дюшенна, фосфатемического рахита, болезни Девика, пароксизмальной ночной гемоглобинурии и кистозного фиброза.

Финансирование из фонда "Қазақстан Халқына" перешло государству

Как пояснил заместитель руководителя ведомства, в прошлом году к помощи тяжелобольным детям активно подключался благотворительный фонд.

- В 2025 году за счет средств фонда "Қазақстан Халқына" дорогостоящими лекарствами были обеспечены четверо детей из нашей области на общую сумму 170 миллионов тенге. Это ребята с фосфатемическим рахитом, нейрофиброматозом и ахондроплазией. На сегодняшний день обеспечение пациентов по этим заболеваниям полностью переведено на местный бюджет, - подытожил Асылбек Каналиев.

