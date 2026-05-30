Синоптики прогнозируют усиление ветра до 28 метров в секунду.

По данным РГП "Казгидромет", 31 мая в Западно-Казахстанской области ожидается дождь с грозой, град, шквальный ветер. Температура воздуха днем +21 градус, ночью +12.

В Атырауской области гроза, дождь, град, ветер с порывами до 20 метров в секунду. Днем +22 градуса, ночью +13.

Дождь с грозой, град и шквальный ветер с порывами до 28 метров в секунду ожидается в Актюбинской области. Днем синоптики прогнозируют +23 градуса, ночью +15.

В Мангыстауской области пыльная буря, дождь, гроза, ветер. Днем ожидается до 26 градусов тепла, ночью +15.