Под председательством Президента Касым-Жомарта Токаева состоялось заседание Высшего Евразийского экономического совета в узком составе, сообщает пресс-служба Акорды.



В своей приветственной речи Глава государства отметил символичность этого дня: именно 29 мая 2014 года в столице Казахстана был подписан Договор о Евразийском экономическом союзе.



- Это событие стало важной вехой евразийской интеграции. За время своего существования Союз превратился в ключевую важную площадку сотрудничества и взаимодействия евразийской «пятерки». По этому случаю позвольте поздравить всех коллег с Днем Евразийского экономического союза, пожелать успехов в дальнейшем развитии нашего интеграционного Объединения на благо наших стран и народов. В ходе сегодняшней встречи в узком формате нам предстоит рассмотреть важные вопросы внешней торговли, реализации инициатив по развитию искусственного интеллекта, о чем мы вчера начали предметный разговор в рамках экономического форума. Уверен, заседание будет традиционно конструктивным и позволит прийти к решениям, которые будут приемлемыми для всех государств - участников, - сказал Президент Казахстана.



Наряду с Касым-Жомартом Токаевым в мероприятии приняли участие Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко, Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров, Президент Российской Федерации Владимир Путин, Вице-премьер Республики Армения Мгер Григорян и Председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Бакытжан Сагинтаев.

