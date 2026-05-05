Форум состоится в Атырау в Infinity Event Hall 15 мая 2026 года.

Мы живем и работаем в нефтегазовом регионе, поэтому как никто другой, знаем, чем живет и дышит бизнес и общественность западных областей страны.

Увы, время расширений на крупных масштабных нефтегазовых проектах прошло. Сегодня регион нуждается в привлечении инвестиций, создании рабочих мест, реализации новых проектов и возможностей.

И немаловажную роль в инвестиционной привлекательности региона играет информационный фон и уровень коммуникаций между государством, бизнесом и общественностью.

Для обсуждения этих наболевших вопросов

15 мая 2026 года наше агентство стратегических коммуникаций «Бизнес со смыслом» (Magunaly Business) при поддержке Министерство энергетики РК, акимата Атырауской области и Нефтегазового Совета Petrocouncil проводит в Атырау I Форум региональных коммуникаций — Energy Region Talks.

В центре внимания площадки:

— как говорить так, чтобы вас слышали все стейкхолдеры

— будущее отраслевой журналистики

— роль PR в формировании HR-бренда компаний

— доверие общества и коммуникации в регионах

— эффективные коммуникационные стратегии в период реализации инвестиционных проектов

Среди приглашенных спикеров — представители:

Министерства культуры и информации, Министерства энергетики, акиматов Атырауской и Мангистауской областей, КазМунайГаз, ТШО, NCOC, отраслевые эксперты, ведущие региональные медиа, СМИ и лидеры мнений.

Это площадка для открытого диалога между бизнесом, государством и обществом — здесь формируются смыслы и доверие.

