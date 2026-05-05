Мы живем и работаем в нефтегазовом регионе, поэтому как никто другой, знаем, чем живет и дышит бизнес и общественность западных областей страны.
Увы, время расширений на крупных масштабных нефтегазовых проектах прошло. Сегодня регион нуждается в привлечении инвестиций, создании рабочих мест, реализации новых проектов и возможностей.
И немаловажную роль в инвестиционной привлекательности региона играет информационный фон и уровень коммуникаций между государством, бизнесом и общественностью.
Для обсуждения этих наболевших вопросов
15 мая 2026 года наше агентство стратегических коммуникаций «Бизнес со смыслом» (Magunaly Business) при поддержке Министерство энергетики РК, акимата Атырауской области и Нефтегазового Совета Petrocouncil проводит в Атырау I Форум региональных коммуникаций — Energy Region Talks.
В центре внимания площадки:
— как говорить так, чтобы вас слышали все стейкхолдеры
— будущее отраслевой журналистики
— роль PR в формировании HR-бренда компаний
— доверие общества и коммуникации в регионах
— эффективные коммуникационные стратегии в период реализации инвестиционных проектов
Среди приглашенных спикеров — представители:
Министерства культуры и информации, Министерства энергетики, акиматов Атырауской и Мангистауской областей, КазМунайГаз, ТШО, NCOC, отраслевые эксперты, ведущие региональные медиа, СМИ и лидеры мнений.
Форум состоится в Атырау в Infinity Event Hall
📅 Дата: 15 мая 2026
Это площадка для открытого диалога между бизнесом, государством и обществом — здесь формируются смыслы и доверие.
👉 Регистрация по ссылке https://energytalks.kz