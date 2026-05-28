Мадина Турсунова в 22 года приняла христианство и сегодня является одной из казахстанок, ведущих социальные сети в этом направлении. Она называет себя христианкой и говорит, что с детства искала Бога. На этот путь её, по её словам, направила сестра. В интервью редакции Stan.kz героиня рассказала, как изменилась её жизнь после прихода к христианству, передает Мой Город.

«Когда сестра сказала, я подумала, что она заблудилась»

Мадина ведёт христианский блог в TikTok, где делится своим духовным путём и рассказывает о жизни верующего. По профессии она актриса, поэтому, по её словам, ей близко творчество, и передавать веру через контент и личный опыт для неё естественно.

«С детства мне казалось, что я ищу Бога. Во мне всегда было желание познать истинного Бога и установить с Ним связь. Но тогда это было скорее на уровне традиции. Первой о своём принятии христианства сказала сестра. Но я была против. Я её не понимала, думала, что она заблудилась. После этого прошло 2 года. Со временем я начала изучать христианство: читала Библию, изучала историю, пыталась понять, почему христиане верят в то, во что верят, читала о литературе, о великих поэтах, вышедших из христианской среды. Больше всего меня поразило то, что слова Бога сохранились на протяжении веков и дошли до нас. Позже я глубже поняла, кто такой Иисус, и сердцем пришла к вере. Сейчас я христианка, верующая во Христа», – говорит Мадина Турсунова.

По её словам, приход к вере стал результатом личного поиска и внутренних духовных вопросов.

«Главным изменением стало внутреннее исцеление. Постепенно зажили душевные раны из детства, ушли тяжёлые внутренние состояния. Я начала освобождаться от страхов и мыслей, которые раньше меня держали. В христианстве главное – вера человека в сердце. Есть обряд крещения, но он совершается только после осознанного принятия веры», – говорит она.

«Казахи в христианских общинах есть в большом количестве»

Сейчас Мадина является членом протестантской христианской общины, которая делает акцент на личных отношениях человека с Богом. По её словам, её выбор нередко вызывает недопонимание в обществе, где люди часто смешивают национальность и веру.

«Быть казахом – это национальность, а вера – это выбор сердца. Христианство не делает меня менее казашкой. Я люблю свой язык, культуру и свой народ. В обществе бывают стереотипы, и люди могут не понимать. Честно говоря, раньше и у меня самой было такое представление, но, изучив глубже, я поняла, что это не так. К счастью, в христианских общинах очень много казахов. Я считаю, что людей нельзя делить по национальности или вере, потому что вера – это личный выбор человека», – считает девушка.

«После нас с сестрой к вере пришла мама»

По словам Мадины, её выбор изначально не поддержала семья, некоторые родственники даже отдалились. Однако позже к вере пришла и её мама.

«Сначала реакция близких была непростой. Особенно мама была против. Но со временем, увидев изменения в нашей жизни и через молитвы, её сердце открылось, и она тоже пришла к вере во Христа. Для меня это стало большим свидетельством. К сожалению, некоторые родственники не приняли наш выбор и отдалились. Но я всё равно их люблю и остаюсь открытой к общению», – говорит она.

После принятия веры, по словам Мадины, её внутреннее состояние сильно изменилось.

«Раньше я была тревожной, искала внутренний покой. Сейчас я чувствую живую связь с Богом. Это не просто вера, а ежедневные отношения – молитва, внутренние изменения и духовный рост. Осознание жертвы Иисуса Христа дало мне внутренний покой и любовь», – говорит она.

«Я не пытаюсь защищаться от хейта»

В социальных сетях её часто критикуют за выбор веры. Однако Мадина говорит, что относится к этому спокойно.

«Я не пытаюсь защищаться от хейта. Когда человек уверен в своей вере, ему не нужно ничего доказывать. Иногда больнее не сам хейт, а нежелание людей слушать, понимать и вести уважительный диалог», – считает она.

Один день Мадины

День она начинает с молитвы, молится за людей и предстоящий день, а вечером благодарит за прожитое.

«Я стараюсь читать Библию и уделять время общению с Богом. В конце дня благодарю за всё и отдаю всё в Его руки. Мы собираемся с общиной, молимся, общаемся и духовно растём. Для меня это духовная семья», – говорит Мадина.

Первое посещение церкви произвело на неё сильное впечатление.