В Мумбаи расследуется трагедия, в результате которой погибли четыре члена одной семьи после употребления арбуза, в котором позже обнаружили крысиный я, передает Мой Город со ссылкой на Need To Know.

По данным издания, Абдулла Докадия, его супруга Насрин и их дочери-подростки Аеша и Зайнаб почувствовали резкое ухудшение состояния вскоре после того, как съели фрукт дома.

Всех пострадавших экстренно доставили в больницу с симптомами сильной рвоты, диареи, болей в животе и головокружения. Несмотря на оказанную помощь, спасти их не удалось.

Судебно-медицинская экспертиза выявила в организме погибших фосфид цинка — вещество, используемое в составе крысиных ядов. Следы токсина были обнаружены в различных органах, включая печень, почки и желудок.

Проверка продуктов из дома показала наличие родентицида только в остатках арбуза. Других следов опасного вещества в жилище не обнаружено.

Следствие рассматривает несколько версий, включая умышленное отравление. По одной из них, яд мог быть нанесён на фрукт через соль. Образцы соли направлены на экспертизу.

Правоохранители также не исключают версию несчастного случая, учитывая проблемы с грызунами в доме, из-за чего жильцы могли использовать яд в быту.

По данным местных СМИ, в рамках расследования уже опрошено более 100 человек.

Медики отмечают, что фосфид цинка в организме выделяет токсичный газ фосфин, который разрушает клетки и может привести к отказу жизненно важных органов. Специфического антидота не существует, лечение заключается в интенсивной терапии.

По сообщениям врачей, первой умерла младшая дочь, у которой начались проблемы с дыханием. Остальные члены семьи скончались позже, несмотря на попытки реанимации.