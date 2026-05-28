Из-за распространения лихорадки Эбола сразу 11 стран ужесточили правила въезда, сообщает Reuters со ссылкой на данные ВОЗ.

Вспышка, вызванная штаммом Бундибугйо, уже привела к предполагаемым 220 смертям и около 900 случаям заражения в Конго и Уганда. В ВОЗ заявили, что ситуация развивается быстрее, чем принимаются меры по сдерживанию вируса.

По данным организации, к прошлой неделе специалистам удалось отследить лишь 7% из более чем 1200 контактных лиц. Уже 27 мая число потенциально контактировавших с заболевшими превысило две тысячи человек.

Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус отметил, что борьбу с вирусом осложняют возобновившиеся боевые действия на востоке Конго. Южноафриканский эпидемиолог Салим Абдул Карим заявил, что вспышка распространяется с «головокружительной скоростью».

В ВОЗ также подчеркнули, что против данного штамма вируса пока не существует ни вакцины, ни эффективного лечения.

После объявления чрезвычайной ситуации международного масштаба 17 мая сразу несколько стран усилили ограничения на въезд. США, Канада, Индия, Таиланд, Кения, Мексика и другие государства ввели запрет на въезд для жителей Конго, Уганды и Южный Судан, а также усилили карантинные и медицинские проверки для прибывающих иностранцев.