В Уральске прошел масштабный Казахстанско-Корейский симпозиум, посвященный внедрению искусственного интеллекта в телемедицину. Ведущие медицинские эксперты из Южной Кореи приехали в регион, чтобы поделиться опытом цифровизации здравоохранения. В обсуждении приняли участие аким Западно-Казахстанской области Нариман Турегалиев, президент международной клиники «Святая Мария» Ко Донг Хён и практикующие врачи ЗКО.

Цифровой прорыв: от теории к практике

Модернизация медицины через технологии — это глобальный тренд и прямое поручение главы государства. В Западно-Казахстанской области к этому вопросу подошли практически: ставку сделали на искусственный интеллект (ИИ) и обучение местных кадров.

Мощный толчок этой работе дал меморандум с южнокорейскими коллегами, подписанный в прошлом году по инициативе акима области. Результаты уже есть: 10 лучших неврологов и нейрохирургов из Уральска прошли стажировку в авторитетной международной клинике «Святая Мария» при Католическом университете Квандонг.

Опыт лидеров индустрии

Приветствуя участников симпозиума, Нариман Турегалиев подчеркнул, что Южная Корея — один из мировых лидеров в сфере медицинских технологий, и сотрудничество с ней открывает огромные возможности для региона.

«Уверен, что участие южнокорейской делегации поможет поднять квалификацию наших врачей на новый уровень. Эта площадка для обмена свежими идеями и передовым опытом принесет реальную пользу всем участникам», — отметил аким ЗКО.

Глава зарубежной делегации Ко Донг Хён подтвердил: корейская сторона готова и дальше всесторонне развивать совместные медицинские проекты.

Что умеет медицинский ИИ?

На пленарных заседаниях и панельных дискуссиях иностранные специалисты разложили по полочкам главные тренды цифровой медицины:

Ранняя диагностика: как нейросети помогают распознать симптомы болезней на самых ранних стадиях.

Умная телемедицина: интеллектуальные решения для консультаций пациентов на расстоянии.

Доступность и безопасность: как технологии делают медицину ближе к людям и как надежно защитить цифровые базы данных пациентов.

В финале встречи уральские врачи смогли задать зарубежным коллегам актуальные вопросы и детально обсудить кейсы из практики.