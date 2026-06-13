Водитель Toyota Alphard не справился с рулевым управлением и авто вылетело в кювет, сообщают полицейские.

ДТП произошло утром 13 июня на 19-м километре трассы Атырау — Уральск.

По информации пресс-службы департамента полиции Атырауской области, водитель автомобиля Toyota Alphard не справился с рулевым управлением, в результате чего транспортное средство опрокинулось в кювет.

-В результате происшествия двое пассажиров скончались на месте, еще два человека получили различные телесные повреждения. В настоящее время ведется сбор соответствующих материалов дела, - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Полицейские призвали казахстанцев перед выездом в дальние поездки проверять техническую исправность транспортных средств, проявлять бдительность на дорогах, не пользоваться мобильными телефонами во время вождения и строго соблюдать установленный скоростной режим.