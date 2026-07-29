Сутки в воздухе: пассажирский самолет совершил самый дальний полет в истории

Авиакомпании вплотную приблизились к запуску регулярных пассажирских рейсов на противоположную сторону Земли без единой пересадки. Самолет Airbus A350-1000ULR совершил испытательный перелет из Мельбурна в Тулузу, проведя в непрерывном полете 24 часа и 24 минуты - это неофициальный мировой рекорд в истории гражданской авиации, о котором рассказывает Naked-science.

Лайнер преодолел свыше 23 тысяч километров, обогнув Землю с востока. Этот перелет оказался тяжелее и длиннее обычного тестового маршрута: неделей ранее тот же борт добрался из Франции в Австралию по более короткому западному пути - за 19 часов и 12 минут.

Главная цель столь затяжного рейса - испытание техники, спроектированной по заказу австралийского перевозчика Qantas в рамках проекта Project Sunrise. Уже с 2027 года путешественники смогут добираться из Сиднея в Лондон и Нью-Йорк напрямую за 22 часа, полностью исключив утомительные стыковки в Азии или на Ближнем Востоке.

Если Международная авиационная федерация (FAI) официально подтвердит результаты, новый рекорд Airbus сместит с пьедестала достижение Boeing 777-200LR, удерживавшееся с 2005 года. Тогда американскому лайнеру потребовалось 22 часа 42 минуты на перелет из Гонконга в Лондон.

Инженеры Airbus добились суточной автономии за счет серьезной модернизации базовой модели A350-1000. В хвостовой части установили дополнительный центральный бак, вмещающий еще 20 тысяч литров топлива. Это увеличило предельный радиус полета машины почти на 1800 километров.

Первый самолет в фирменной ливрее Qantas рассчитывает получить в апреле 2027 года, а продажи билетов на сверхдальние рейсы стартуют уже в феврале. Чтобы обеспечить комфорт в условиях суточного полета, компоновку салона A350-1000ULR сократили до 238 мест, выделив больше пространства для отдыха пассажиров.