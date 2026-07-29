«Нарушил покой семьи»: казахстанца арестовали за неуважение к матери

Мужчину привлекли к ответственности за нецензурную брань и нарушение покоя собственного дома.

В Улытауской области мужчину привлекли к ответственности за нецензурную брань и нарушение покоя собственного дома. Дело рассмотрел Сатпаевский городской суд, сообщает пресс-служба судов региона.

Как установил суд, казахстанец находился дома в состоянии алкогольного опьянения. Он проявил неуважение к своей матери и устроил скандал, сопровождая его нецензурной бранью.

Действия дебошира квалифицировали по ч. 2 ст. 73 Кодекса об административных правонарушениях РК.

В качестве смягчающих обстоятельств суд взял во внимание полное признание вины и раскаяние мужчины. Однако проступок усугубило то, что в течение года он совершает аналогичное правонарушение уже не в первый раз.

По решению суда виновного отправили под административный арест сроком на 10 суток.