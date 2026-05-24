Как и в первый раз на площади Президента было разнообразие конкурсов и спортивных соревнований.

Главная цель фестиваля – укрепление сотрудничества в аграрной сфере и повышение конкурентоспособности отечественного овцеводства путем внедрения современных технологий.

В рамках фестиваля прошел форум с участием акима ЗКО Наримана Турегалиева, председателя Аграрного комитета Мажилиса Парламента РК, председателя партии "Ауыл" Серика Егизбаева, вице-министра сельского хозяйства РК Амангалий Бердалина, а также представителей министерств, отечественных экспертов и международных гостей, ученых и специалистов сферы сельского хозяйства из ЗКО, России, Татарстана, Кыргызстана, Узбекистана, Китайской народной республики, Монголии, США. Они обсуждали вопросы повышения качества продукции овцеводства, внедрения новых технологий, инновационных подходов в животноводстве, экологической устойчивости, расширения экспортного потенциала и развития овцеводства в ЗКО. Были рассмотрены интересные и значимые проекты. Среди них вопрос реализации шерсти, который всегда был большой проблемой, и на форуме показали, как на самом деле можно ее использовать в производстве.

По словам Серика Егизбаева, сегодня республика занимает 16 место в мировом рейтинге по производству баранины. Численность поголовья овец начала расти только с 2018 года, поэтому над этим надо еще работать. В основном, овцеводством занимаются на юге страны – более порядка 60% хозяйств располагается здесь. В стране работает 7 племенных центров. С 2019 года под руководством президента Токаева проводятся крупномасштабные политические, социальные и экономические реформы. Благодаря чему партия "Ауыл" за последние годы стала одной из самых авторитетных и влиятельных общественно политических сил страны. Она выступает за создание условий для экономического роста населения на селе, повышение доходов сельского населения, развития фермерства, личных подсобных хозяйств, создание новых рабочих мест и повышение доходов.

– По итогам прошлого фестиваля, который собрал более 50 тысяч гостей, в отрасль овцеводства было вложено более 4 млрд тенге инвестиций. А почему Уральск? А потому что это родина знаменитой эдильбаевской породы овец, и еще этот фестиваль необходим нашим фермерам и населению. Поднимать важные вопросы. Сама отрасль тоже засуживает особого внимания. К примеру, в 1990 году в Казахстане было порядка 35 млн. голов овец. На сегодня 21 млн. кое как наберется. Мы даже по поголовью, по количеству не можем выйти. А ведь ставим перед собой амбициозные задачи по экспорту мяса. Но для этого надо наладить племенную работу, продуктивность скота надо поднимать. Потом кормовая база очень важна. Многие крестьяне держат скот – сено надо, корма дорогие. Это комплекс вопросов, которые надо решать правительству и депутатам. И вот результат совместной работы с правительством – это то, что весной этого года Министерство сельского хозяйства приняло комплексный план развития животноводства до 30-го года. В нем очень хорошие условия для сельчан и достаточные долгосрочные кредиты, интересные программы лизинга оборудования, поддержка племенного развития. Теперь его надо поддерживать реальными проектами. Что касаемо переработки шерсти, то первый крупный завод по ее переработке построен в соседнем Актобе. В год заводы по республике производят 35 тысяч тонн шерсти, а Актюбинский – порядка 3-4 тысяч тонн. Таких заводов как минимум десять надо построить. Но это в будущем. А на сегодня хотя бы пока с мясом, шкурой решить надо, – поделился Серик Егизбаев.

Выступая, аким области Нариман Турегалиев отметил, что глава государства Токаев в своих выступлениях уделяет особое внимание повышению потенциала села. Эта инициатива направлена на повышение статуса трудового человека, а также на придание нового импульса в сфере реального производства и в системе профессионально-технического образования. Данный фестиваль, объединивший дух села и современные формы – это не просто мероприятие, а проект, способный стать аграрным брендом Казахстана, не только ярким этнокультурным событием, но и эффективной платформой для привлечения инвестиций и продвижения овцеводства как одного из ключевых направлений агропромышленного комплекса республики.

– Наш регион – родина казахской белоголовой породы крупного рогатого скота – Акбас, лошади Кушумский породы, а также овец мясосальной породы – Эдильбаевской и мясошерстной породы – Акжайыкской. Эти породы животных отличаются выносливостью к различным климатическим условиям на территории страны и высокой продуктивностью. Форум представляет возможность для новых знакомств, делового партнерства, обмена передовым опытом и инновационными идеями, – сказал глава региона.

О своих достижениях рассказали и гости из Актюбинской и Костанайской областей, Монголии, Татарстана, Кыргызстана, России. Так, чрезвычайный и полномочный посол Батжаргал Гунаажавын из Монголии в РК отметил, что Монголия является одной из стран, где до сих пор традиционно развивается скотоводство. Последнее время численность скота выросла до 58 млн., из них только 24 млн. – овцы. Одна из главных целей – улучшение породы и повышение ее рентабельности.

– Для Монголии Казахстан является стратегическим партнером в Центральной Азии. Мы мечтаем, что наши страны будут обладать огромным потенциалом для дальнейшего развития и взаимодействия в сельскохозяйственном секторе. Мы имеем собственный опыт развития в отрасли по переработке жира, сырья животного происхождения и производства готовой продукции. В частности, правительство поддерживает и развивает производство шерсти, кашемира и кожи, которые получили признание на мировом рынке. У нас есть прекрасная возможность сотрудничества с Казахстаном в области переработки овечьей шерсти, шкур. Поэтому я приглашаю предпринимателей ЗКО принять участие в обмене опытом, посетив нашу страну, – отметил посол Монголии.

Выставка достижений в отрасли овцеводства показала, что в Приуралье уделяется большое внимание его развитию. Это и переработка шерсти, и изготовление разных кормовых добавок и проведение исследований в лабораториях вузов.

Исполнительный директор Всемирной ассоциации содействия татарским предпринимателям республики Татарстан Фарид Уразаев назвал Приуралье благодатной землей. Он любовался степью, когда ехал по Западному Казахстану.

– Мы тоже проводим работу с предпринимателями и собираем фермеров из татарских сел России. Организуем ярмарки-выставки, фестивали и принимаем участие в мероприятиях совместно с партией «Ауыл» в Петропавловске. В Казани развивается халяльная индустрия, которую продвигаем, проводя саммиты и ярмарки. И мы приехали к вам обменяться опытом. Вам природа дала все возможности. И самое главное – трудолюбивый народ, – сказал гость.

На площади Первого президента на установленной сцене для уральцев и гостей выступали артисты областной филармонии им. Г. Курмангалиева, а известные модельеры Приуралья подготовили модный показ национальной одежды из овечьей шерсти и натуральной овчины. Здесь же чествовали передовиков овцеводства Приуралья, заслуженных чабанов, которым были вручены благодарственные письма, грамоты и медали.

Гости могли не только полюбоваться, но и приобрести изделия из войлока, кожи и шерсти ручной работы и местного производства, попробовать национальные блюда, приготовленные и выставленные в юртах от каждого района. Этнокультурные объединения АНК ЗКО тоже порадовали своим национальным колоритом и изобилием традиционных кухонь.

Гулдай Умарова из Жанибекского района почти 40 лет занимается изготовлением изделий из войлока и шерсти. Ковры из войлока на пол и на стену, вязаные изделия, тумары и брелоки с использованием костей животных – все это имеет популярность среди сельчан и продается.

А женщины Теректинского района в прошлом году приняли участие в масштабном рекорде в рамках фестиваля "Аламан құрақ – 2025". В июле на высокогорном катке "Медеу" был установлен рекорд по созданию курак-корпе общей площадью 1 366 квадратных метров. Результат официально зарегистрирован в Global Book of Records. В проекте участвовали 660 мастериц со всего Казахстана.

Какое же овцеводство без собак, да еще и породы тазы, очень популярные среди сельчан. Ведь собака не просто друг человека, охотник, она еще и пасет овец.

– Эта порода охотничьих собак, относится к борзым восточной группы. Она более приспособлена к кочевому укладу жизни. Тазы считается казахской национальной собакой. За пять лет развел уже восемь собак. Они ежегодно принимают участие в различных собачьих выставках и конкурсах, где занимают призовые места, – с гордостью говорит уралец Серик Балгалиев.

Заводчики собак породы тобет разводят их для помощи в хозяйстве, для людей, которые держат овец. Недаром издревле они использовались казахскими охотниками и чабанами. У собаки очень добрый и спокойный характер.

Какой же праздник без спортивных состязаний. На площади взрослые и дети соревновались в национальных видах спорта: стрельба из лука, перетягивание каната, тогызкумалак, бес асык, асык ату, ак суек и других.

Жители в восхищении от проведения данного фестиваля. На площади было изобилие людей в национальной одежде: горожане и сельчане со всей области, и стар и млад не только общались, но и узнавали что-то новое для себя.

Завершился фестиваль большой концертной программой с участием звезд Казахстанской эстрады.

Оксана КАТКОВА