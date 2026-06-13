Сравнительный анализ цен на 2 635 лекарств провел ИС "Маркировка и прослеживаемость товаров".

В министерстве здравоохранения Казахстана сообщили о результатах анализа цен на лекарства. Специалисты сравнили стоимость 2 635 наименований препаратов в аптеках 20 регионов страны до введения механизма предельных цен и по состоянию на май 2026 года.

По итогам мониторинга:

• цены на 1309 препаратов (49,5%) не изменились,

• цены на 669 лекарств (20,4%) снизились.

По данным ведомства, сегодня механизм регулирования предельных цен распространяется на 4 994 лекарственных препарата, которые продаются в аптеках. Более половины из них сохраняют стабильную стоимость. Кроме того, свыше 3000 препаратов, используемых в рамках ГОБМП и ОСМС, освобождены от НДС. В их числе лекарства для лечения социально значимых заболеваний.

Если вы заметили, что цена на лекарство в аптеке превышает установленную предельную стоимость, вы можете подать обращение через мобильное приложение DariKZ. Для этого необходимо приложить подтверждающие материалы: товарный чек и фотографию упаковки препарата. Также через приложение DariKZ можно сообщить о побочных эффектах, возникших после применения лекарственных средств.