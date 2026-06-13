С 24 июня по 8 июля 2026 года на портале Business.enbek.kz будет открыт прием заявок на получение государственных грантов для реализации новых бизнес-идей. Подробнее о проекте рассказали в министерстве труда и социальной защиты населения РК.

Размер гранта составляет 1 730 000 тенге (400 МРП). Средства предоставляются безвозмездно, то есть возвращать их не нужно. Получить грант можно только один раз.

Кто может участвовать?

Подать заявку могут:

  • зарегистрированные безработные,

  • индивидуальные предприниматели, зарегистрированные не более одного года назад.

При этом заявитель должен относиться к одной из следующих категорий:

  • лица с инвалидностью,

  • кандасы,

  • межрегиональные переселенцы,

  • получатели адресной социальной помощи (АСП),

  • получатели пособия многодетным семьям и (или) их супруги,

  • родители, воспитывающие ребенка с инвалидностью, и (или) их супруги,

  • получатели пособия по потере кормильца.

Для участия необходимо иметь сертификат о прохождении обучения по программе "Бастау Бизнес", полученный не ранее чем за три года до подачи заявки.

Как проходит отбор?

Конкурсная комиссия будет оценивать:

  • жизнеспособность бизнес-идеи,

  • финансовую обоснованность проекта,

  • перспективы развития бизнеса,

  • возможность создания новых рабочих мест.

Как подать заявку?

Для участия необходимо:

  1. Зарегистрироваться на портале Business.enbek.kz.

  2. Заполнить электронную заявку.

  3. Прикрепить бизнес-план.

  4. Подписать документы с помощью ЭЦП.

Подробная видеоинструкция доступна по ссылке:
https://youtu.be/8HH1xCZo5Aw?si=KpfzqEB2geUbQR93

Прием заявок продлится до 8 июля 2026 года включительно. В рамках первого потока планируется выдать 3 764 гранта во всех регионах Казахстана, кроме Актюбинской и Кызылординской областей. Всего в 2026 году планируется предоставить 9 000 грантов представителям социально уязвимых категорий населения.

На что можно использовать грант?

Средства можно направить на:

  • покупку инвентаря и инструментов,

  • приобретение оборудования,

  • покупку сельскохозяйственных животных, скота и птицы,

  • приобретение саженцев, кустарников, семян и рассады,

  • аренду помещений для ведения бизнеса.

На что нельзя использовать грант?

Запрещается использовать средства на:

  • личные и бытовые нужды,

  • погашение кредитов и займов,

  • покупку или строительство жилья,

  • приобретение земельных участков,

  • покупку иностранной валюты,

  • приобретение ценных бумаг и цифровых активов,

  • производство подакцизной продукции,

  • деятельность, запрещенную законодательством Республики Казахстан.

В ведомстве отметилисоц, что государственные гранты помогают начинающим предпринимателям открыть собственное дело, создать стабильный источник дохода и внести вклад в развитие экономики своего региона.