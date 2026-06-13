С 24 июня по 8 июля 2026 года на портале Business.enbek.kz будет открыт прием заявок на получение государственных грантов для реализации новых бизнес-идей. Подробнее о проекте рассказали в министерстве труда и социальной защиты населения РК.
Размер гранта составляет 1 730 000 тенге (400 МРП). Средства предоставляются безвозмездно, то есть возвращать их не нужно. Получить грант можно только один раз.
Кто может участвовать?
Подать заявку могут:
зарегистрированные безработные,
индивидуальные предприниматели, зарегистрированные не более одного года назад.
При этом заявитель должен относиться к одной из следующих категорий:
лица с инвалидностью,
кандасы,
межрегиональные переселенцы,
получатели адресной социальной помощи (АСП),
получатели пособия многодетным семьям и (или) их супруги,
родители, воспитывающие ребенка с инвалидностью, и (или) их супруги,
получатели пособия по потере кормильца.
Для участия необходимо иметь сертификат о прохождении обучения по программе "Бастау Бизнес", полученный не ранее чем за три года до подачи заявки.
Как проходит отбор?
Конкурсная комиссия будет оценивать:
жизнеспособность бизнес-идеи,
финансовую обоснованность проекта,
перспективы развития бизнеса,
возможность создания новых рабочих мест.
Как подать заявку?
Для участия необходимо:
Зарегистрироваться на портале Business.enbek.kz.
Заполнить электронную заявку.
Прикрепить бизнес-план.
Подписать документы с помощью ЭЦП.
Подробная видеоинструкция доступна по ссылке:
https://youtu.be/8HH1xCZo5Aw?si=KpfzqEB2geUbQR93
Прием заявок продлится до 8 июля 2026 года включительно. В рамках первого потока планируется выдать 3 764 гранта во всех регионах Казахстана, кроме Актюбинской и Кызылординской областей. Всего в 2026 году планируется предоставить 9 000 грантов представителям социально уязвимых категорий населения.
На что можно использовать грант?
Средства можно направить на:
покупку инвентаря и инструментов,
приобретение оборудования,
покупку сельскохозяйственных животных, скота и птицы,
приобретение саженцев, кустарников, семян и рассады,
аренду помещений для ведения бизнеса.
На что нельзя использовать грант?
Запрещается использовать средства на:
личные и бытовые нужды,
погашение кредитов и займов,
покупку или строительство жилья,
приобретение земельных участков,
покупку иностранной валюты,
приобретение ценных бумаг и цифровых активов,
производство подакцизной продукции,
деятельность, запрещенную законодательством Республики Казахстан.
В ведомстве отметилисоц, что государственные гранты помогают начинающим предпринимателям открыть собственное дело, создать стабильный источник дохода и внести вклад в развитие экономики своего региона.