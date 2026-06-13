Средства предоставляются безвозмездно, то есть возвращать их не нужно. Получить грант можно только один раз.

Фото с сайта министерства труда и соцзащиты населения РК

С 24 июня по 8 июля 2026 года на портале Business.enbek.kz будет открыт прием заявок на получение государственных грантов для реализации новых бизнес-идей. Подробнее о проекте рассказали в министерстве труда и социальной защиты населения РК.

Размер гранта составляет 1 730 000 тенге (400 МРП). Средства предоставляются безвозмездно, то есть возвращать их не нужно. Получить грант можно только один раз.

Кто может участвовать?

Подать заявку могут:

зарегистрированные безработные,

индивидуальные предприниматели, зарегистрированные не более одного года назад.

При этом заявитель должен относиться к одной из следующих категорий:

лица с инвалидностью,

кандасы,

межрегиональные переселенцы,

получатели адресной социальной помощи (АСП),

получатели пособия многодетным семьям и (или) их супруги,

родители, воспитывающие ребенка с инвалидностью, и (или) их супруги,

получатели пособия по потере кормильца.

Для участия необходимо иметь сертификат о прохождении обучения по программе "Бастау Бизнес", полученный не ранее чем за три года до подачи заявки.

Как проходит отбор?

Конкурсная комиссия будет оценивать:

жизнеспособность бизнес-идеи,

финансовую обоснованность проекта,

перспективы развития бизнеса,

возможность создания новых рабочих мест.

Как подать заявку?

Для участия необходимо:

Зарегистрироваться на портале Business.enbek.kz. Заполнить электронную заявку. Прикрепить бизнес-план. Подписать документы с помощью ЭЦП.

Подробная видеоинструкция доступна по ссылке:

https://youtu.be/8HH1xCZo5Aw?si=KpfzqEB2geUbQR93

Прием заявок продлится до 8 июля 2026 года включительно. В рамках первого потока планируется выдать 3 764 гранта во всех регионах Казахстана, кроме Актюбинской и Кызылординской областей. Всего в 2026 году планируется предоставить 9 000 грантов представителям социально уязвимых категорий населения.

На что можно использовать грант?

Средства можно направить на:

покупку инвентаря и инструментов,

приобретение оборудования,

покупку сельскохозяйственных животных, скота и птицы,

приобретение саженцев, кустарников, семян и рассады,

аренду помещений для ведения бизнеса.

На что нельзя использовать грант?

Запрещается использовать средства на:

личные и бытовые нужды,

погашение кредитов и займов,

покупку или строительство жилья,

приобретение земельных участков,

покупку иностранной валюты,

приобретение ценных бумаг и цифровых активов,

производство подакцизной продукции,

деятельность, запрещенную законодательством Республики Казахстан.

В ведомстве отметилисоц, что государственные гранты помогают начинающим предпринимателям открыть собственное дело, создать стабильный источник дохода и внести вклад в развитие экономики своего региона.