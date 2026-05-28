В Караганде перед судом предстала семья, которую обвиняют в систематическом издевательстве над усыновлёнными детьми в течение пяти лет, сообщает Мой Город со ссылкой на Kazinform.

По данным следствия, директор сельской школы в Каркаралинском районе и его супруга на протяжении нескольких лет жестоко обращались с шестью приёмными сиротами.

Согласно материалам дела, детей заставляли выполнять тяжёлую хозяйственную работу и жестоко наказывали даже за незначительные проступки.

Пострадавшие утверждают, что их избивали, обливали кипятком и в некоторых случаях заставляли ночевать в собачьей будке.

В ходе расследования у некоторых детей были обнаружены десятки следов от травм. Один из подростков получил инвалидность, у другого диагностированы психические нарушения.

По данным прокуратуры, денежные средства, выделенные государством на содержание детей, глава семьи тратил на букмекерские ставки.

Сторона обвинения требует приговорить мужчину к 12 годам лишения свободы, его супругу — к 10 годам, а их дочь — к 4 годам и 8 месяцам заключения. Также прокурор настаивает на выплате моральной компенсации в размере 10 миллионов тенге каждому ребёнку.