Жительница США Карли Беллмер случайно проглотила наушник Apple AirPod, перепутав его с таблеткой ибупрофена. Об этом сообщает Daily Star.

По словам девушки, инцидент произошёл перед сном: в одной руке она держала наушник, а в другой — крупную таблетку ибупрофена дозировкой 800 мг. Отвлёкшись, она по ошибке положила в рот AirPod и запила его водой.

История быстро разошлась в соцсетях — видео Беллмер набрало более 2,4 миллиона просмотров в TikTok. Часть пользователей усомнилась в правдивости произошедшего, предположив, что это попытка привлечь внимание. Однако другие отметили, что таблетки такой дозировки действительно могут напоминать по форме наушник.

Позже американка опубликовала доказательства — рентгеновский снимок, на котором зафиксирован посторонний предмет в организме. По её словам, находясь внутри, наушник даже смог записать и отправить голосовое сообщение.

«Рентген показал, что я его выпустила. У меня было чувство, что я его выпустила. Я не доставала его, но я знаю, что он вышел. Я знаю, что он был в моем желудке и больше его нет», — рассказала Беллмер, отметив, что поделилась этой историей в образовательных целях.