Дело о домогательствах к 15-летней девочке расследуют в Алматинской области. Подозревается ее дедушка, передает Мой Город со ссылкой на КТК.

Как говорит девочка, к ней приставал ее 62-летний мужчина, который работал водителем школьного автобуса.

Как утверждает школьница, домогательства начались в марте. По её словам, родственник приходил к ней в комнату ночью, когда ее мама была на смене, обнимал, целовал, трогал за грудь и бёдра. Также, когда взрослые были на работе, дедушка показывал ей порнографические видео.

«Однажды я мыла посуду, и дедушка позвал меня. Затем он показал мне видео с голыми женщинами и мужчинами. Сказал: „Вот смотри, это твои ровесники“. Я разозлилась, взяла сестрёнку, и до вечера мы ходили на улице», — рассказала девочка.

Боясь расстроить мать, школьница долго не рассказывала о происходящем. В какой‑то момент она начала прятать нож под подушку, чтобы чувствовать себя в безопасности.

Когда мать узнала о ситуации и пыталась поговорить с мужем, тот избил женщину. После этого беременная женщина написала заявление в полицию на свёкра и ушла из дома вместе детьми. Сейчас семью временно приютили неравнодушные люди.

По словам Ернара Сайдильдини, официального представителя департамента полиции Алматинской области, по данному факту возбуждено уголовное дело. Правоохранители проверяют доводы всех сторон. Решение о мере пресечения примут после завершения следственных действий.