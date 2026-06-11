Жительница Семея обратилась в полицию после того, как лишилась ювелирных украшений во время домашнего застолья, передает Мой Город.

В заявлении 43-летняя горожанка указала, что кража произошла после ухода гостей. По данным департамента полиции области Абай, из шкатулки в зальной комнате пропали золотые серьги, браслет и кольцо. Общий ущерб составил 1 млн тенге.

“По словам потерпевшей, после ухода гостей она обнаружила пропажу золотых изделий, находившихся в шкатулке в зальной комнате. Среди похищенного – золотые серьги, браслет и кольцо. Сумма причиненного ущерба составила 1 млн тенге”, – сообщили в пресс-службе департамента полиции области Абай. В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили подозреваемую. Ею оказалась 46-летняя жительница города, которая впоследствии признала вину. Похищенные украшения были изъяты.

По факту кражи начато досудебное расследование по статье 188, части 1 УК РК. Подозреваемая находится под обязательством о явке.

В полиции напомнили гражданам о необходимости внимательно следить за сохранностью ценностей во время домашних мероприятий и не оставлять имущество без присмотра.