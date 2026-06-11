В селе Жангелдин Кызылкогинского района Атырауской области сегодня исполнилось 100 дней со дня похорон Наурыза Муканаалиева и Мейрамгуль Карабалиной. Брат и сестра были преданы земле после трагического события 11 марта 2026 года, которое потрясло весь регион, передает Мой Город.

С тех пор в селе не утихает скорбь. Родные и жители вспоминают погибших как добрых, спокойных и трудолюбивых людей. Они жили скромно и занимались хозяйством. В день похорон проводить их в последний путь и поддержать семью пришло большинство сельчан.

Тела Наурыза и Мейрамгуль были обнаружены в начале марта 2026 года в районе Геолог под Атырау - во дворе одного из домов. Ранее в ходе следствия были также найдены тела их родителей. Они были обнаружены в январе под полом сарая в родном селе Жангелдин. Позже выяснилось, что дело касается гибели четырёх членов одной семьи.

Согласно данным следствия, подозреваемый после доставки в Казахстан из-за рубежа указал место сокрытия тел и дал признательные показания. В настоящее время судебный процесс продолжается.

Главным фигурантом дела проходит супруг сестры погибших - Султан Сарсемалиев. Судебные заседания по его делу продолжаются.