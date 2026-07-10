Джеки Чан начал съёмки «Доспехи бога: Ультиматум» в Казахстане

Михаил Ломтадзе вручил легендарному актеру Kaspi Gold, чтобы Джеки чувствовал себя в Казахстане как дома

Сегодня в Алматы прошла пресс-конференция, посвященная съемкам фильма «Доспехи бога: Ультиматум» с Джеки Чаном в Казахстане. Kaspi.kz стал генеральным партнером съемок картины.

Во время пресс-конференции Михаил Ломтадзе, глава и сооснователь Kaspi.kz, вручил Джеки Чану Kaspi Gold.

Михаил Ломтадзе, глава и сооснователь Kaspi.kz:

«Для нас большая радость принимать Джеки Чана в Казахстане и поддержать съемки его нового фильма. Это событие привлекает внимание к нашей стране и показывает Казахстан миру с новой стороны.

Джеки уже познакомился с Казахстаном, но мы решили, что для полного погружения в повседневную жизнь страны ему обязательно нужна Kaspi Gold. С ней Джеки сможет еще лучше почувствовать, как живет современный Казахстан, и во время съемок чувствовать себя здесь как дома.

Благодарим Sәlem Entertainment и Adal Investments за возможность стать частью этого большого проекта. Желаем Джеки Чану и всей команде фильма ярких съемок, сильной энергии и незабываемых впечатлений от Казахстана».

Джеки Чан, актер, режиссер и продюсер

«Я очень рад быть здесь, снова вернуться в Казахстан. Прежде всего хочу поблагодарить Kaspi.kz и Sәlem Entertainment, а также режиссера и всех, кто вложил столько труда, чтобы это стало возможным.

Не могу дождаться начала фильма. Знаю, что когда фильм начинается, это настоящее испытание, но вместе с тем это огромное удовольствие. Я вас всех люблю. Спасибо»!

«Доспехи бога» — культовая приключенческая франшиза, с которой связано несколько поколений зрителей по всему миру. Новый фильм «Доспехи бога: Ультиматум» продолжит историю легендарного героя Джеки Чана.

Съемки фильма проходят в Мангистауской и Алматинской областях. Эти локации были выбраны Джеки Чаном во время его визита в Казахстан в конце 2025 года.

Инициаторами проекта выступили Sәlem Entertainment и Adal Investments. Премьера фильма запланирована на февраль 2027 года.