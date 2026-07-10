Какую информацию не стоит указывать на бирке багажа, рассказали эксперты

Эксперты рассказали, какую личную информацию нельзя указывать на багажных бирках, чтобы не стать жертвой мошенников и не подвергнуть риску свой дом во время путешествия.

Собираетесь в отпуск? Проверьте багажные бирки до того, как отправиться в аэропорт. Как отмечают эксперты Echo, даже безобидная на первый взгляд информация на чемодане может превратить вашу поездку в проблему.

Специалисты международной транспортной компании 1st Move International предостерегают: излишняя откровенность в контактных данных на багаже - прямой путь к кражам, мошенничеству или даже взлому дома. Злоумышленникам достаточно одного взгляда на бирку, чтобы понять, кто вы и где живете.

Чего не должно быть на чемодане

Главная ошибка - указывать домашний адрес. Воры легко могут вычислить, что хозяева уехали, а дом пустует.

Также под строгим запретом находятся следующие данные:

Маршрут и место отдыха: информация о ваших планах помогает преступникам планировать действия.

Ценные вещи: пометки о содержимом багажа привлекают ненужное внимание в аэропортах и отелях.

Личные идентификаторы: паспортные данные, номера страховок или банковские реквизиты - подарок для мошенников, занимающихся кражей личности.

Что тогда написать?

Полностью пустую бирку оставлять тоже не стоит - так ваш чемодан рискует навсегда затеряться в недрах аэропорта. Укажите имя, которое записано в вашем паспорте, рабочий номер телефона и адрес электронной почты. Этого достаточно, чтобы авиакомпания связалась с вами, если багаж потеряется.

Советы для безопасности

Помимо правильного заполнения бирки, уделите внимание физической защите. Используйте качественные замки, чтобы закрыть доступ к личным вещам, а сам чемодан сделайте приметным.

Яркая лента, необычный брелок или нестандартная наклейка помогут вам быстрее найти свой багаж на ленте, не прибегая к лишним надписям. Помните: ваша задача - сделать так, чтобы чемодан вернулся к владельцу, а не стал источником информации для посторонних.