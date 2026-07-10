«Казахмыс» строит современный административно-бытовой комплекс для предприятий Нурказганской фабрики

На Нурказганской обогатительной фабрике в Карагандинской области состоялась торжественная церемония закладки памятных капсул, ознаменовавшая начало строительства нового блочно-модульного административно-бытового комплекса для коммерческого предприятия. Проект реализуется в рамках инвестиционной программы ТОО «Корпорация Казахмыс» и направлен на дальнейшее улучшение условий труда сотрудников.

Общий объем инвестиций в строительство составляет 2,39 млрд тенге. Новый двухэтажный комплекс общей площадью более 2 400 квадратных метров рассчитан на 567 промышленных предприятий и станет одним из основных объектов социально-бытовой промышленной площадки.

В здании разместятся санитарно-бытовые, гигиенические и медицинские блоки. Для производства будут оборудованы современные душевые, помещения для сушек спецодежды, походная прачечная, уборка помещений, а также медицинский пункт с кабинетом предварительного осмотра, физиотерапии и процедурной.

В ходе принятия участие в заседании наблюдательного совета ТОО «Корпорация Казахмыс» Нурхамбет Абдибеков, исполняющий обязанности такого рода руководства – главный операционный директор по делу и обогащению Мукан Унгитбаев, управляющий директор по капитальным проектам Максим Даценко, руководители предприятий, представители генерального подрядчика и работники Нурказганской обогатительной фабрики.

Открывая церемонию, председатель Наблюдательного совета ТОО «Корпорация Казахмыс» Нурмухамбет Абдибеков отметил:

-Сегодня мы становимся участниками важного мероприятия — официально стартуем строительство нового административно-бытового комплекса Нурказганской обогатительной фабрики. Это не просто начало очередного строительного проекта. Это очередной шаг Корпорации «Казахмыс» по созданию современных, безопасных и комфортных условий труда для наших работников, подтверждение того, что забота о труде человека остается одним из ключевых приоритетов компании.

Символическим моментом мероприятия было подписание руководства компании и генерального подрядчика послания, которое будет надежным комплексом. Документ был помещен в памятную капсулу, которую мужчины заложили в башню будущего здания. Планируется, что капсула будет вскрыта после завершения поставки и ввода объекта в эксплуатацию.

Строительство административно-бытового комплекса является частью масштабной программы «Казахмыса» по развитию производственной и социально-бытовой занятости предприятий. Компания последовательно инвестирует в создание современных условий труда, рассматривая развитие бытовой деятельности как критический элемент промышленной безопасности, заботу о работниках и повышая адаптацию рабочих профессий.

Завершить строительство и ввести новый административно-бытовой комплекс в комплект поставки планируется в августе 2027 года.