«Хочу встретиться лично»: мать умершего в Актау подростка обратилась к главе Минздрава

Жительница Актау Жулдыз Азанова, чей 13-летний сын умер после нескольких месяцев лечения, приехала в Астану. Женщина хочет лично встретиться с министром здравоохранения Акмарал Альназаровой и добиться ответов по делу своего ребенка.

Женщина прилетела в Астану рано утром 6 августа. Точную дату встречи с министром ей пока не назвали, сообщает Lada.kz.

- Я боюсь, что эта встреча может вообще не состояться. Поэтому решила записать это видео, чтобы придать ситуации огласку. Мне пообещали, что в предстоящую среду дадут окончательный ответ, - рассказала Азанова.

Ранее ей предлагали встретиться с вице-министром здравоохранения, однако женщина отказалась. Она настаивает на личном разговоре с Акмарал Альназаровой. Сейчас Азанова находится в Боровом и ждет решения Минздрава.



Азанова также высказалась о поездке в Мангистаускую область вице-министра здравоохранения Манаса Рамазанова. По ее словам, во время рабочего визита чиновник не посетил несколько медицинских учреждений, к которым у нее есть вопросы.

- Вице-министр не посетил областную детскую больницу, поликлинику и инфекционную больницу. Там же, где он был, пациентов закрыли в палаты. Для чего он приехал?! - спрашивает она.

История семьи получила огласку в апреле. Как рассказала женнщина, проблемы со здоровьем у ее 13-летнего сына еще в январе. У подростка сильно заболел живот, и его доставили в областную детскую больницу с подозрением на аппендицит. После нескольких часов наблюдения диагноз не подтвердили и ребенка отправили домой. Боли продолжились, поднялась температура.



Следующие месяцы они не раз обращались к врачам. Точный диагноз поставить не могли. Когда мальчика в итоге госпитализировали и прооперировали, выяснилось, что аппендикс уже разорвался, а инфекция распространилась по брюшной полости. 19 февраля ребенка санавиацией доставили в Алматы, где почти два месяца за его жизнь боролись врачи Научного центра педиатрии и детской хирургии. 13 апреля подросток умер.