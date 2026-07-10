«Казахмыс» внедряет цифровую систему мониторинга состояния горного массива на руднике «Жомарт»

На руднике «Жомарт» стартовал новый этап цифровизации производственных процессов. ТОО «Корпорация Казахмыс» совместно с ТОО «Союз Гео Мех» приступило к созданию единой цифровой системы геомеханического мониторинга, которая позволит в режиме постоянного контроля оценивать состояние горного массива, своевременно выявлять потенциальные риски и принимать инженерные решения для безопасного ведения горных работ.

Первым этапом проекта стало высокоточное лазерное сканирование подземных выработок с использованием мобильного комплекса RS10. Оборудование формирует детальную трехмерную модель рудника, фиксируя миллионы пространственных точек. Такая цифровая модель позволяет с высокой точностью отслеживать геометрию подземных выработок, контролировать изменения состояния горного массива и оценивать устойчивость его отдельных участков.

Полученные данные будут интегрированы с геологической, маркшейдерской и геотехнической информацией. Это позволит специалистам комплексно анализировать состояние массива, своевременно выявлять потенциально опасные зоны и принимать обоснованные инженерные решения при выборе параметров крепления, планировании последовательности горных работ и корректировке буровзрывных операций.

Проект основан на принципе непрерывного мониторинга. Регулярное лазерное сканирование и последующий анализ изменений позволят не только фиксировать текущее состояние подземных выработок, но и прогнозировать возможные изменения, оценивая эффективность уже принятых технических решений.

Внедрение цифрового геомеханического мониторинга является частью комплексной программы «Казахмыса» по развитию промышленной безопасности и цифровой трансформации производства. Использование современных технологий позволит повысить качество инженерного сопровождения горных работ, усилить контроль за состоянием подземных выработок и создать дополнительные условия для безопасной и устойчивой эксплуатации рудника «Жомарт».