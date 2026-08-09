Жители ЗКО получили более тысячи консультаций врачей онлайн

Поясняя ситуацию на брифинге в РСК, и.о. руководителя управления здравоохранения ЗКО Айнаш Губайдуллина сообщила, что в области активно развивают телемедицину — систему онлайн-консультаций с врачами. По ее словам, с начала года в регионе провели 1045 телемедицинских консультаций. Из них 109 состоялись с участием специалистов республиканских клиник.

Чтобы снизить материнскую и младенческую смертность, а также повысить качество медицинской помощи беременным женщинам и детям, специалисты областного перинатального центра и многопрофильной областной детской больницы консультируют врачей из районов дистанционно. Для этого работают ситуационный центр и кабинет телемедицины, где проводят онлайн-консультации и виртуальные обходы пациентов. За семь месяцев таким образом состоялось 236 дистанционных консультаций. Кроме того, по состоянию на 30 июля 2026 года жителям области оказали 898 264 медицинские услуги. Почти каждая девятая из них — 99 204 услуги, или 11,09% — была предоставлена дистанционно.

Айнаш Губайдуллина также рассказала, что с сентября 2025 года в Теректинском районе реализуется пилотный проект "Онлайн медицина". В его рамках 4 комплекта оборудования для дистанционной диагностики здоровья HES-7 установили во врачебных амбулаториях сел Шагатай и Сарыомир, фельдшерско-акушерском пункте села Узынколь и медицинском пункте села Тонкерис. Оборудование подключено к медицинской информационной системе «Дамумед», поэтому результаты обследований сразу сохраняются в электронной базе. Для онлайн-консультаций комплексы оснащены видеокамерами, микрофонами и гарнитурами.

С помощью комплекса менее чем за 30 минут можно провести первичное обследование пациента прямо по месту его проживания. В него входят ЭКГ, обследование уха, прослушивание сердца и легких, а также экспресс-анализы мочи и крови. На сегодняшний день с помощью этих комплексов оказано 192 услуги: 54 консультативные, 30 клинических и 108 диагностических.