В Западно-Казахстанской области активно внедряют цифровые технологии, чтобы полностью победить "приписки" в медучреждениях и сделать выдачу бесплатных лекарств максимально прозрачной. Об этом рассказал руководитель управления здравоохранения ЗКО Мадияр Утешев.

Чтобы исключить случаи, когда пациентам приписывают фиктивные приёмы, осмотры и процедуры, в регионе развернули систему биометрической идентификации. Теперь подтверждать свой реальный визит к врачу приходится лицом.

Как сообщил глава облздрава, на сегодняшний день Face ID внедрили уже в 62 медицинских организациях области. Система охватила медицину равномерно: новшество затронуло как государственные поликлиники и больницы (31 объект), так и частные клиники, работающие в рамках госзаказа (31 объект).

- Система биометрической идентификации запущена для повышения прозрачности и полного исключения фальсификаций. На сегодня верификацию через Face ID в наших медучреждениях успешно прошли уже 531 439 пациентов, - поделился данными руководитель ведомства.

Параллельно с биометрией основным инструментом для цифровой идентификации жителей Приуралья в больницах остаётся привычный сервис "Цифровые документы" в приложении eGov mobile.

Ещё одно масштабное новшество касается льготников. Чтобы сделать процесс получения бесплатных медикаментов абсолютно прозрачным и доступным, в области поэтапно запускают государственную систему "Социальный кошелек".

Мадияр Утешев разъяснил пошаговый алгоритм выдачи препаратов:

Медицинский работник выписывает рецепт в информационной системе.

Электронный рецепт автоматически направляется пациенту.

В приложении eGov mobile у получателя формируется персональный QR-код.

Пациент приходит в аптеку медицинской организации и предъявляет этот код.

Фармацевт сканирует QR-код, система подтверждает данные, и происходит отпуск лекарств.

По словам главного медика области, мониторинг обеспеченности выписанных рецептов ведется в ежедневном режиме. Цифровой формат уже доказал свою эффективность.

- По данным на 21 мая 2026 года, посредством информационной системы "Социальный кошелек" по области обеспечен 255 221 рецепт. Это составляет 94% от общего количества всех выписанных бесплатных рецептов в регионе, - подчеркнул Мадияр Утешев.

Сейчас профильное управление совместно с медицинскими организациями продолжает активную информационно-разъяснительную работу среди населения, помогая уральцам (особенно пожилым людям) освоить новый и безопасный алгоритм получения льготных лекарств.