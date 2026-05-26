Безналичный расчёт за поездку предлагают поднять со 100 до 150 тенге.

26 мая в городском акимате состоялось заседание общественного совета. Главным из рассматриваемых вопросов стало повышение стоимости проезда в общественном транспорте. По словам заведующего сектором отдела ЖКХ Нурбола Сабыржанова, ежедневно на линии выходят 305-310 автобусов. Всего за год городской общественный транспорт перевозит более 55 млн человек.

По словам Сабыржанова, с 2022 по 2025 год сумма выплаченных субсидий составила 5,2 млрд тенге. Себестоимость поездки одного пассажира включает в себя ГСМ, налоги, обслуживание техники, страхование и амортизацию. Она зависит от маршрута и составляет от 359 до 757 тенге. Сейчас в городе действует тариф в размере 100 тенге за стандартный билет и 50 тенге за льготный.

- За последние три года на 25% выросла стоимость запчастей, шин, масла. Зарплатный фонд сотрудников автопарков вырос с 1,8 млрд до 5,1 млрд тенге. В автопарках работают 1154 человека, их средняя зарплата составляет 365 тысяч тенге. С 2021 по 2025 год перевозчики купили 88 больших автобусов, 91 средний и шесть микроавтобусов за 7,6 млрд тенге, - рассказал Нурбол Сабыржанов.

Спикер отметил, что из-за значительного удорожания дизельного топлива, запчастей, роста заработных плат и необходимости выплачивать лизинговые платежи за новые автобусы перевозчики Уральска сегодня просто не покрывают свои расходы.

- По этой причине предлагается пересмотреть стоимость проезда в общественном транспорте. Чтобы решить проблему нехватки финансов, предлагается повысить стоимость проезда до 150 тенге за стандартный билет и до 75 тенге за льготный при безналичном способе оплаты. При оплате наличными тариф предлагается оставить в размере 200 тенге, - сказал Сабыржанов.

Члены общественного совета отметили, что вместе с повышением тарифа должно вырасти и качество оказания услуг населению.

Окончательное решение будет принято на сессии городского маслихата.

