До 1 июня поручено проверить все пляжи и водоёмы на безопасность, а за детскими оздоровительными центрами и лагерями закрепят сотрудников полиции.

На заседании правительства премьер-министр Олжас Бектенов дал ряд поручений министерствам и акиматам, направленных на обеспечение безопасности несовершеннолетних во время летних каникул.

Министерству просвещения, Министерству культуры и информации, а также Министерству туризма и спорта поручено усилить работу по профилактике правонарушений среди подростков и противодействию вандализму.

Патрулирование и контроль мест отдыха

МВД, МЧС и региональным акиматам поставлена задача организовать патрулирование мест массового пребывания молодёжи, в частности во время выпускных мероприятий. За детскими оздоровительными центрами и лагерями закрепят сотрудников полиции.

- В каникулярный период особенно возрастает риск вовлечения молодёжи в противоправную деятельность. Необходимо обеспечить неотвратимость наказания для тех, кто вовлекает несовершеннолетних в преступные сети, без промедления реагировать на любые сигналы общественности и в социальных сетях, - заявил Олжас Бектенов.

Проверка водоёмов и контроль на дорогах

До 1 июня МЧС совместно с акиматами обязаны провести проверку всех пляжей, водоёмов, бассейнов и туристических зон на соответствие требованиям безопасности.

Отдельно глава правительства отметил необходимость контроля за использованием несовершеннолетними двухколесного транспорта.

- В летний период возрастает число происшествий с участием несовершеннолетних водителей мопедов, самокатов и велосипедов. Здесь необходима системная профилактическая работа МВД и акиматов совместно с родителями и организациями образования, - подчеркнул премьер-министр.

В завершение Бектенов указал на важность участия родителей в контроле за досугом, интересами и кругом общения детей.