МВД Казахстана призывает учащихся проявлять бдительность при поиске сезонного заработка, сообщает портал polisia.kz.

В ведомстве предупреждают: в период каникул в мессенджерах активизируются вербовщики, которые под видом вакансий курьеров вовлекают молодежь в распространение наркотиков. За обещаниями легкого дохода скрывается тяжкое преступление, которое полиция пресекает максимально жестко.

Организаторы незаконных схем делают ставку на анонимность, однако для исполнителей это может закончиться крахом будущего.