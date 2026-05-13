МВД Казахстана призывает учащихся проявлять бдительность при поиске сезонного заработка, сообщает портал polisia.kz.
В ведомстве предупреждают: в период каникул в мессенджерах активизируются вербовщики, которые под видом вакансий курьеров вовлекают молодежь в распространение наркотиков. За обещаниями легкого дохода скрывается тяжкое преступление, которое полиция пресекает максимально жестко.
Организаторы незаконных схем делают ставку на анонимность, однако для исполнителей это может закончиться крахом будущего.
- Ответственность за наркопреступления наступает с 16 лет. Наказание предусмотрено самое строгое вплоть до пожизненного лишения свободы.
Одна "легкая подработка" может перечеркнуть всю жизнь. Если вам предлагают сомнительную работу - откажитесь. Не рискуйте своей свободой, судьбой и жизнью ради иллюзии быстрых денег. Выбирайте разумно не на одно лето, а на всю жизнь. Свобода дороже денег. Будущее важнее наживы, - отметил заместитель председателя комитета по противодействию наркопреступности МВД Куандык Альжанов.