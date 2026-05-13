В Кызылорде расследуют смерть 16-летнего студента, тело которого обнаружили в общежитии в ночь на 8 мая. На опубликованных кадрах видно, как погибшего Нурдаулета Мырзалы выносят из здания общежития, сообщает Mgorod News со ссылкой на телеграм-канал "Криминальный Казахстан"

Родственники подростка уверены, что он стал жертвой жестокого избиения со стороны студентов старших курсов. По словам семьи, несколько третьекурсников избили Нурдаулета, а затем пытались скрыть следы произошедшего.

Сестра погибшего заявила, что тело подростка в крови якобы протащили по коридору и позже спрятали в одной из комнат. Отец юноши также утверждает, что младших студентов регулярно уводили в спортзал общежития, где над ними издевались.

По факту трагедии возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Один подозреваемый уже арестован.

В администрации колледжа сообщили, что после случившегося были уволены несколько сотрудников, ответственных за порядок в общежитии. При этом руководство учебного заведения заявляет, что причиной трагедии стал личный конфликт, а не систематический буллинг.

Семья погибшего требует привлечь к ответственности не только участников драки, но и сотрудников, отвечавших за безопасность студентов.