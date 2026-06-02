Жительница ЗКО Наташа Калымбетова прилетела в Уральск, чтобы добиться наказания для своих мучителей. Однако в родном городе женщина сделала еще одно шокирующее признание: после изнасилования она забеременела и родила девочку. Сейчас, спустя 30 лет, она отчаянно пытается ее найти.

История получила широкий общественный резонанс после того, как пользовательница TikTok Наташа Калымбетова опубликовала серию видеороликов с личным признанием. Женщина рассказала о преступлении, которое, по её словам, произошло около 30 лет назад в одном из населённых пунктов ЗКО.

На момент случившегося ей было 17–18 лет. По словам Калымбетовой, четверо мужчин вывезли её в заброшенный дом, где изнасиловали свою жертву, жестоко избив и пригрозив убийством. После произошедшего женщина покинула родное село. Позже Наташа уехала за границу. Сейчас ей 49 лет.

После публикации роликов, по её словам, с ней связались представители полиции ЗКО и Алматы. Стражи порядка завели уголовное дело.

И вот 12 мая Наташа Калымбетова прилетела в Уральск, где наняла адвоката и встретилась с полицейскими. Однако в родном городе женщина сделала еще одно шокирующее признание: после изнасилования она забеременела и родила девочку. Сейчас, спустя 30 лет, она отчаянно пытается ее найти.

Трагедия произошла в 1994 году. Наташе было всего 17 лет, когда в родном поселке ее жестоко изнасиловали четверо мужчин. После этого девушка узнала, что беременна. Ей пришлось уехать в Уральск и поступить в педколледж.

- Ни директор, ни куратор, ни однокурсницы не забеспокоились, увидев мой живот. Администрация должна была вызвать маму, спросить, где я буду рожать и жить. Но никого это не интересовало. Меня только осуждали. Все девять месяцев я ненавидела свой живот, ребенка и себя. Несколько раз пыталась покончить с собой, - вспоминает Наташа.

В конце декабря она родила здоровую девочку. Врачи относились к несовершеннолетней роженице с пренебрежением, заявив, что она «отказная», и сразу подсунули бумагу об отказе. Однако, проведя с малышкой несколько дней в палате, Наташа прикипела к ней. Она умоляла руководство колледжа и родного брата помочь ей снять комнату, чтобы забрать дочь, но все отказали. Из роддома 17-летнюю сироту (отец умер, когда ей было 7 лет) выставили одну в мороз.

Наташа продолжала учиться в колледже, превозмогая голод и бойкот со стороны соседок по общежитию. Три года она регулярно ходила в Дом малютки к дочери, которую назвала Анжеликой. А потом девочка пропала.

Женщина подозревает, что к этому мог быть причастен её родной дядя, который тогда работал директором детдома, куда должны были перевести ребенка: чтобы избежать позора из-за одинаковой фамилии, он мог поспособствовать ее тайному усыновлению.

- Недавно полицейские всё же сходили в Дом малютки. Выяснилось, что дочку удочерили, сейчас у нее фамилия Боук, а приемные родители дали ей двойное имя Анжелика-Николь. Предполагаю, что её увезла семья из Америки или Европы, - делится женщина.

Наташа официально заявляет: она не собирается рушить чужую жизнь или забирать девушку. Ей просто нужно знать, что та жива, здорова и счастлива, а также объяснить, что ее рождение не было ошибкой, и мать оставила ее вынужденно.

Сейчас Наташа воспитывает 20-летнего сына, который учится в Шанхае — он единственный из всей семьи, кто ее поддержал. Родственники же устроили женщине настоящий бойкот.

- Мама всегда была холодна ко мне, избила в 13 лет, когда начались первые месячные. А братья после этой шумихи вообще перестали общаться. Один обвинил в хайпе и спросил: «Почему насильники выбрали именно тебя?». Моя жизнь погублена, я не вышла замуж, не создала семью. Хайповать на этом просто низко, - плачет Наташа.

Тем не менее, уголовное дело по факту изнасилования 30-летней давности наконец начато. Наташа указала полные имена всех четверых насильников. Обидчики уже отказались от очной ставки, а жители родного поселка боятся давать показания. Но женщина уверяет: ее главная цель - сначала найти дочь, а уже потом наказать виновных.