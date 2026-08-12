Меморандум Qamalladin University и Наццентра: речь о признании практических навыков

При этом Qamalladin University не имеет статуса высшего учебного заведения и не выдает дипломы о высшем образовании.

Qamalladin University и Национальный центр развития высшего образования при Министерстве науки и высшего образования РК подписали меморандум о сотрудничестве в сфере развития микроквалификаций и практико-ориентированного образования, передает Toppress.kz со ссылкой на qamalladin. university.

При этом Qamalladin University не имеет статуса высшего учебного заведения и не выдает дипломы о высшем образовании.

Согласно документу, меморандум не создает для сторон финансовых или имущественных обязательств. Одним из направлений сотрудничества обозначено признание результатов неформального образования.

В Казахстане уже действуют короткие практические образовательные программы — от государственных и отраслевых инициатив, включая Tech Orda, до частных образовательных школ, в том числе Qamalladin University. Однако полученные в рамках таких программ навыки и опыт работы впоследствии не всегда учитываются системой высшего образования, когда человек решает продолжить обучение в вузе.

Подписанный меморандум рассматривается как шаг к тому, чтобы результаты практико-ориентированного и неформального обучения постепенно находили место в системе высшего образования и могли учитываться при дальнейшем образовательном маршруте.

Однако говорить о том, что такой механизм уже создан или что программы Qamalladin University официально признаны системой высшего образования, пока преждевременно.

Сейчас речь идет о направлении работы, к которому стороны только начинают двигаться. Дойти до полноценного механизма признания микроквалификаций и практического опыта еще предстоит.