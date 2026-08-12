11 выездов на встречную полосу зафиксировали дроны на трассе в Актюбинской области

На оживленном участке трассы Самара - Шымкент усилили контроль за дорожным движением. Для пресечения опасных маневров полицейские используют беспилотные летательные аппараты, фиксирующие выезды на встречную полосу. Меры приняты на направлении от Актобе к Хромтау. Этот отрезок трассы отличается высокой интенсивностью движения, а из-за трагических ДТП в прошлом он имеет репутацию зоны повышенного риска, сообщили в департменте полиции Актюбинской области.

- В рамках оперативно-профилактического мероприятия "Безопасная дорога" стражи порядка задействовали дроны. Современная техника позволяет вести мониторинг с воздуха и мгновенно фиксировать нарушения, на совершение которых у водителей уходят считанные секунды. Только с начала профилактических рейдов дроны зафиксировали 11 фактов выезда на полосу встречного движения, - отметили в ведомстве.

Как отмечают стражи порядка, выезд на встречную полосу остается одним из самых смертоносных маневров. Водители часто не успевают трезво оценить скорость потока, дистанцию или дорожную обстановку, подвергая смертельной опасности не только себя, но и случайных встречных автомобилистов.

Полиция напоминает: за ситуацией на трассе теперь следят не только экипажи на земле, но и камеры с высоты птичьего полета. Все нарушения записываются, а нарушителей ждет неизбежное наказание по закону.