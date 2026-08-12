Пассажирский лайнер столкнулся с частным самолетом: погибли 144 человека

25 сентября 1978 года пассажирский Boeing 727 авиакомпании Pacific Southwest Airlines столкнулся в воздухе с небольшим самолетом Cessna 172. Катастрофа произошла во время захода на посадку и стала одной из самых тяжелых авиакатастроф в истории США. Погибли все находившиеся на борту обоих самолетов, а также люди на земле, передает МойГород.

Полет к месту назначения

Boeing 727-214 выполнял регулярный рейс из Сакраменто в Сан-Диего с промежуточной посадкой в Лос-Анджелесе. На борту находились 135 человек — 128 пассажиров и семь членов экипажа.

Boeing 727 авиакомпании Pacific Southwest Airlines

В это же время в том же районе находился небольшой Cessna 172, на борту которого были инструктор и ученик-пилот. Самолет выполнял учебный полет и находился под управлением диспетчерской службы подхода.

Самолеты оказались на пересекающихся курсах

Когда Boeing начал заход на посадку, диспетчер предупредил экипаж о находившемся поблизости Cessna. Пилоты пассажирского самолета сообщили, что видят небольшой самолет, после чего получили указание самостоятельно сохранять визуальное разделение между воздушными судами.

Однако во время дальнейшего захода экипаж Boeing потерял Cessna из поля зрения. Пилоты предположили, что уже прошли относительно небольшого самолета, и продолжили снижение. При этом диспетчеру не сообщили, что больше не наблюдают его.

Смоделированная версия авиакатастрофы

Тем временем оба самолета продолжали сближаться. Столкновение произошло на высоте около 2,6 тысячи футов.

Столкновение оказалось катастрофическим

Boeing и Cessna столкнулись в воздухе. Небольшой самолет был полностью разрушен, а пассажирский лайнер получил настолько серьезные повреждения, что экипаж уже не мог вернуть ему нормальное управление.

Оба воздушных судна рухнули в жилом районе. Погибли 135 человек на борту Boeing и два человека в Cessna. Кроме того, жертвами падения самолета на земле стали еще семь человек. Девять человек на земле получили ранения, а 22 жилых дома были повреждены или разрушены.

Таким образом, общее число погибших составило 144 человека.

Смоделированная версия авиакатастрофы

Почему самолеты не удалось развести

Расследование Национального совета по безопасности на транспорте США (NTSB) показало, что непосредственной причиной стала ошибка экипажа Boeing. Пилоты должны были сохранять визуальный контакт с Cessna после получения разрешения на визуальное разделение, но потеряли самолет из виду и не сообщили об этом диспетчеру.

Boeing 727 авиакомпании Pacific Southwest Airlines после столкновения

При этом расследование выявило и проблемы в работе диспетчерской системы. В то время действующие процедуры позволяли использовать визуальное разделение даже там, где была возможность обеспечить самолетам боковое или вертикальное радиолокационное разделение. Также среди факторов назывались ошибки в действиях диспетчера и отклонение Cessna от назначенного курса.

Место крушения самолета

Катастрофа изменила правила безопасности

Трагедия показала, насколько опасной может быть зависимость исключительно от способности пилотов увидеть другой самолет и удерживать его в поле зрения.

После катастрофы авиационные власти США пересмотрели процедуры разделения воздушных судов в районах аэропортов. NTSB рекомендовала усилить радиолокационный контроль и ограничить использование визуального разделения в загруженных терминальных зонах.

Позднее подобные катастрофы стали одним из аргументов в пользу развития систем предупреждения столкновений в воздухе. Федеральное управление гражданской авиации США отмечает, что авария PSA 182 наряду с другими происшествиями сыграла важную роль в разработке и внедрении бортовых систем предупреждения столкновений, которые впоследствии помогли предотвратить множество подобных происшествий.

Сегодня эта катастрофа остается примером того, как сочетание человеческой ошибки и недостатков организации воздушного движения может привести к трагедии, даже когда погода хорошая, видимость высокая, а оба воздушных судна находятся под контролем диспетчерских служб.