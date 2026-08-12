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Социум

Ежедневные рейсы запустят из Уральска в Алматы

Полёты будут осуществляться в течение всего осенне-зимнего периода навигации.
Кристина Кобина
Ежедневные рейсы запустят из Уральска в Алматы
Фото: depositphotos.com

Как сообщили в международном аэропорту Уральска, с 25 октября 2026 года авиакомпания SCAT открывает ежедневное авиасообщение по маршруту Алматы - Уральск - Алматы. Полёты будут осуществляться в течение всего осенне-зимнего периода навигации на комфортабельных воздушных судах Boeing 737.

- Алматы остаётся одним из самых востребованных направлений для деловых поездок, обучения, личных целей и дальнейших пересадочных путешествий. Благодаря ежедневной частоте рейсов жителям Западного Казахстана больше не нужно подстраивать свои планы под редкое расписание, - пояснили в пресс-службе аэропорта.

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Напомним, с 27 октября 2026 года международный аэропорт Уральска имени Маншук Маметовой открывает новое направление - прямые регулярные рейсы в Москву. Полеты будет выполнять российский перевозчик Nordwind, который впервые выходит на рынок Уральска.

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