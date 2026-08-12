БҚО-да мемлекеттік қызметтің 99 пайызы онлайн форматқа көшті

Өңірде мемлекеттік қызметтердің басым бөлігі цифрлық форматқа өтті. Облыстық әкімдіктің хабарлауы бойынша цифрлық форматтың пайызы 99-ды құрайды.
Үкіметте өткен жиында бұл бағыттағы жұмыстардың ауқымы кеңейгені айтылды. Биыл жыл басынан бері аймақ тұрғындарына екі миллионнан астам қызмет көрсетілген.
Бюрократия қалай қысқарды?
Көрсетілген қызметтердің 1,4 миллионнан астамы ешқандай артық байланыссыз, автоматты түрде ақпараттық жүйелер арқылы берілді. Ал қалған бөлігі азаматтардың онлайн жолдаған өтінімдері арқылы шешімін тапты.
Бүгінде дәстүрлі қағаз түріндегі құжат айналымы небәрі 1,1 пайызды құрайды. Бұл көрсеткіш бюрократиялық кедергілердің азайып, ресми қағаздардың біртіндеп нарықтан кетіп жатқанын анық көрсетеді.
Онлайн қызметті қалай меңгеруге болады?
Барлық тұрғын бірдей цифрлық технологияларды еркін қолдана бермейтіні белгілі. Осы олқылықтың орнын толтыру үшін өңірде арнайы оқыту сыныптары ашылды.
«Азаматтарға арналған үкімет» филиалының мамандары тұрғындарға «e-Gov» порталын пайдалануды тегін үйретуде. Офлайн форматтағы бұл сабақтар жыл соңына дейін жалғасады.