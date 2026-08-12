США по ошибке сбил иранский пассажирский самолет: погибли почти 300 человек

3 июля 1988 года обычный пассажирский рейс Iran Air 655 должен был за короткое время доставить пассажиров из Бендер-Аббаса в Дубай. На борту находились 290 человек, включая 66 детей. Самолет Airbus A300 следовал по установленному воздушному коридору и после вылета начал обычный набор высоты, передает МойГород

В это же время в районе Ормузского пролива американский ракетный крейсер USS Vincennes участвовал в напряженном противостоянии с иранскими военными катерами. Именно эта обстановка впоследствии сыграла ключевую роль в трагедии.

Всё началось с перестрелки

Утром американские военные наблюдали за несколькими иранскими скоростными катерами. Один из них открыл огонь по американскому вертолету, который вел наблюдение за происходящим.

Командование Vincennes расценило действия катеров как угрозу и вступило с ними в бой. Крейсер открыл огонь, в результате чего два иранских катера были уничтожены, а еще один получил повреждения.

На фоне этой перестрелки экипаж корабля одновременно обнаружил на радаре воздушную цель, которая только что поднялась с аэродрома Бендер-Аббас.

Пассажирский Airbus приняли за истребитель

Самолет действительно находился в районе, где американские военные ожидали возможной атаки. Однако главной проблемой стала ошибка при идентификации воздушной цели.

Разбившийся самолёт за 1 год и 3 месяца до катастрофы

Система корабля получила сигнал, который экипаж ошибочно связал с иранским военным самолетом F-14. При этом Airbus передавал гражданский сигнал опознавания Mode III. Более того, другой американский корабль — USS Sides — также обнаружил самолет и пришел к выводу, что это гражданский лайнер.

Но на борту Vincennes уже сформировалось убеждение, что к кораблю приближается иранский истребитель.

Ситуацию усугубило то, что пассажирский самолет вылетел с опозданием примерно на 27 минут. При проверке расписания экипаж корабля не обнаружил ожидаемый рейс и решил, что обнаруженная цель может быть военным самолетом.

Несколько предупреждений — и две ракеты

Американские военные неоднократно пытались установить связь с воздушной целью. По данным исторического центра ВМС США, Vincennes передал несколько предупреждений по военным и международным аварийным частотам.

Ответа не последовало. При этом неизвестно, слышал ли экипаж Airbus эти сообщения, находился ли на нужной частоте и понимал ли, что предупреждения адресованы именно ему.

В итоге командир крейсера Уильям Роджерс приказал открыть огонь.

С корабля запустили две зенитные ракеты SM-2MR. Обе поразили пассажирский самолет. Airbus разрушился прямо в воздухе, а обломки и тела пассажиров упали в море.

Никто не выжил

Погибли все 290 человек, находившиеся на борту: 274 пассажира и 16 членов экипажа. Среди погибших были дети, а также граждане нескольких стран.

Трагедия стала одной из самых тяжелых ошибок американских вооруженных сил во время противостояния с Ираном.

Запуск ракеты с ракетного крейсера USS Vincennes, 1985 год

Почему произошла такая ошибка

Позднейшее расследование выявило целую цепочку факторов: напряженная военная обстановка, бой с иранскими катерами, ошибки при работе с радиолокационной информацией, неверная идентификация сигнала IFF, проблемы с сопоставлением целей и убежденность экипажа в том, что кораблю угрожает истребитель.

Особенно показательно, что USS Sides, находившийся неподалеку, оценил воздушную цель как гражданский самолет. Однако его командир предположил, что у более современного Vincennes должна быть более точная информация, и не передал свою оценку.

Что было после катастрофы

После случившегося американская сторона заявила, что самолет был ошибочно принят за военный. Расследование ВМС США в конечном итоге не рекомендовало привлекать командира Vincennes к дисциплинарной ответственности. В заключении отмечалось, что решение принималось в условиях ограниченного времени и на основе информации, которой располагал командир.

При этом в самом американском ВМС существовали и более критические оценки действий экипажа. Историки отмечают, что агрессивные действия корабля, включая его маневрирование и участие в бою, создали ситуацию, в которой вероятность трагической ошибки значительно возросла.

Иранская сторона на протяжении долгого времени считала произошедшее преднамеренным нападением и называла случившееся военным преступлением. США, в свою очередь, признавали факт ошибки, но не заявляли о намерении уничтожить гражданский самолет.

Компенсации семьям погибших

Через год после трагедии администрация президента США Рональда Рейгана объявила о выплате компенсаций родственникам погибших на гуманитарной основе. Государственный департамент США сообщал о предложении выплатить по $250 тысяч за погибшего, являвшегося основным кормильцем семьи, и по $100 тысяч за остальных погибших.

Похоронная процессия на улице Тегерана, 7 июля 1988 года

Катастрофа рейса Iran Air 655 стала трагическим примером того, как цепочка небольших ошибок в условиях военного напряжения может за считанные минуты привести к гибели сотен людей. Пассажирский самолет, который выполнял обычный рейс и находился на установленной воздушной трассе, оказался в центре военной операции — и был уничтожен ракетами с корабля, экипаж которого ошибочно считал его боевой целью.