Пользовательница социальной сети TikTok на своей странице поделилась ужасающей историей. По её словам, 30 лет назад её изнасиловали, предположительно, четверо мужчин. На тот момент ей было 17-18 лет, и жила она в глубинке Западно-Казахстанской области.
– Эти мужчины воспользовались тем, что четверо моих братьев разъехались. Кто-то уехал учиться, кто-то в армию. Я жила в маленьком поселке, где все друг друга знают, жила с мамой, отец умер. Они вывезли меня в заброшенный дом, по очереди насиловали, избивали и душили. А когда я пригрозила тем, что посажу их, один из насильников потащил меня к реке Урал и пригрозил, что утопит меня. Я снова повторила, что посажу их. Тогда они еще больше меня избили и оставили на берегу реки. Я очнулась под утро - избитая, слабая и без одежды, - рассказала женщина.
Героиня видеоролика рассказала, что после случившегося она уехала в Уральск и попыталась построить свою жизнь. Однако у неё ничего не сложилось. Тогда она вместе с маленьким сыном уехала из страны и в данный момент проживает во Вьетнаме.
– Сейчас, казалось бы, у меня всё хорошо. Я живу, работаю, мой сын учится в престижном университете. Его я родила для себя. Но внутри меня до сих пор сидит та маленькая девочка, которую растоптали, унизили и убили. Я так не смогла забыть ту трагедию, которая комом застряла внутри. Психологи не помогли, личную жизнь так и не смогла построить, так как после случившегося у меня идет отвращение к мужчинам, - рассказала она.
Позже героиня ролика записала второе видео, в котором сообщила, что после публикации с ней связались из департаментов полиции ЗКО и Алматы. Она заявила, что намерена приехать в Уральск и приложить все усилия, чтобы наказать своих обидчиков.
– Многие спрашивают, почему я всё это время молчала. Отвечу: я выросла в маленьком поселке между Атырау и Уральском, где все друг друга знают. За меня никто не заступился бы, это стыд и позор. Братья обо всем знают, надеюсь, они не отвернутся от меня. Ведь я ничего плохого не сделала. Надеюсь, сейчас хоть кто-то меня услышит. Я буду идти до конца, хочу избавиться от боли и обрести покой. Ведь эти люди до сих пор живут припеваючи, - заключила она.
Женщина обратилась за помощью к общественникам фонда NeMolchi.Kz. Правозащитники намерены взяться за это дело и помочь ей.
В департаменте полиции ЗКО обещали позже уточнить, связывались ли они с пострадавшей и какие меры будут предприняты.